Obenem se je prvič v zgodovini Premier League zgodilo, da Manchester United deset zaporednih tekem ni zmagal. V knjigo negativnih rekordov se je vpisal tudi Mauricio Pochettino, ki je postal prvi trener v zgodovini Premier League, ki je svoji uvodni tekmi na klopi novega kluba izgubil z vsaj štirimi goli razlike.

Mauricio Pochettino se je po treh tekmah že znašel v velikih težavah. FOTO: Profimedia

Pochettino priznal, da je težje, kot je pričakoval

"Zdaj se ne smemo ustaviti. Še naprej moramo garati in analizirati napake. Nogometašem moramo dati orodje, s katerim se bodo izboljšali. Zagotovo smo v zelo zahtevnem trenutku. Težjem, kot sem ga pričakoval," je po bolečem porazu z 0:4 priznal Pochettino. "Vendar to je realnost, ki jo moramo sprejeti. Zato smo tu," je še dodal Argentinec, pred katerim je peklensko zahtevna naloga, da United dvigne iz brezna rezultatske povprečnosti.

Realnost je boj za obstanek

V vrsti negativnih mejnikov, ki v zadnjih tednih "uspevajo" nogometašem Manchester Uniteda, naj izpostavimo še dejstvo, da so na osmih zaporednih tekmah v vseh tekmovanjih vselej prejeli vsaj dva gola. Nazadnje se je to zgodilo davnega leta 1977. Manchester United je trenutno na predzadnjem mestu v elitni angleški ligi, pred zadnjim Crystal Palaceom ima ob tekmi več le točko naskoka. Vse bolj možno se zdi, da se bodo rdeči vragi do konca sezone dejansko borili za obstanek. Morebitni izpad pa bi predstavljal sramoto brez primere, saj se v zgodovini Premier League še ni zgodilo, da bi izpadel tako velik klub.