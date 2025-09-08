Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Doslej prvi vratar rdečih vragov kot posojen igralec v Turčijo

Manchester, 08. 09. 2025 13.12 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Kamerunski nogometni vratar Andre Onana, ki je bil zadnji dve sezoni čuvaj mreže pri angleškemu Manchester Unitedu, bo kariero nadaljeval v Turčiji. 29-letnik se je strinjal z odhodom, kot posojen igralec želi zapolniti vratarsko vrzel v Trabzonsporju.

Andre Onana
Andre Onana FOTO: AP

Vratar rdečih vragov se je strinjal z enosezonsko posojo turškemu klubu. Andre Onana je bil sicer prepričan, da bo ostal pri Unitedu, njegov položaj pa se je poslabšal, ko je Senne Lammens na zadnji dan prestopnega roka v angleški ligi podpisal pogodbo ter prišel v Manchester iz Antwerpna. V klubu sta tudi Altay Bayindir in Tom Heaton.

Sodu je izbilo dno katastrofalno branjenje na tekmi angleškega pokala, ki so jo igralci Uniteda izgubili po izvajanju enajstmetrovk proti nižjeligašu Grimsbyju (11:12). Po rednem delu tekme je bilo 2:2, pri obeh zadetkih pa je Onana posredoval katastrofalno.

nogomet andre onana manchester united trabzonspor
Naslednji članek

Alvarezu zdravilo, ki ga je jemal ob borbi z rakom, prineslo prepoved igranja

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
08. 09. 2025 13.59
Tja bo sel tudi Sesko cez kaksno leto… 🥲
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215