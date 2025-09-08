Doslej prvi vratar rdečih vragov kot posojen igralec v Turčijo

Vratar rdečih vragov se je strinjal z enosezonsko posojo turškemu klubu. Andre Onana je bil sicer prepričan, da bo ostal pri Unitedu, njegov položaj pa se je poslabšal, ko je Senne Lammens na zadnji dan prestopnega roka v angleški ligi podpisal pogodbo ter prišel v Manchester iz Antwerpna. V klubu sta tudi Altay Bayindir in Tom Heaton.

Sodu je izbilo dno katastrofalno branjenje na tekmi angleškega pokala, ki so jo igralci Uniteda izgubili po izvajanju enajstmetrovk proti nižjeligašu Grimsbyju (11:12). Po rednem delu tekme je bilo 2:2, pri obeh zadetkih pa je Onana posredoval katastrofalno.