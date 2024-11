'Doživeli smo nečloveško in ponižujočo policijsko kontrolo na srbski meji'

Nogometaši Crvene zvezde so v 5. krogu elitne Lige prvakov premagali Stuttgart s 5:1. Veliko zmagoslavje beograjskega moštva pa so pospremila poročila iz Nemčije, da so bili navijači Stuttgarta na srbski meji priča "ponižujočemu ravnanju" srbskih mejnih policistov.

Pri nemškem udeležencu elitnega evropskega nogometnega klubskega tekmovanja iz Stuttgarta so v četrtek obsodili "nesorazmerno, nečloveško ter ponižujočo" policijsko kontrolo na meji s Srbijo nad svojimi navijači. Ti so potovali v Beograd na nogometno tekmo Lige prvakov, a se je za nekatere pot na tekmo končala predčasno. V sredo so na meji s Srbijo zaustavili skupino 500 navijačev Stuttgarta, ki se je peljala v desetih avtobusih. Po navedbah srbskih varnostnih služb so pri rednem pregledu na avtobusih odkrili "prepovedane predmete", kar je po njihovem mnenju upravičilo "poostritev in krepitev nadzora", so v sporočilu za javnost pojasnili iz Stuttgarta.

Če je bila zmaga Crvene zvezda nad Stuttgartom na kultni Marakani čista kot solza, pa tega ne moremo reči za nevšečnosti na srbski meji, ki naj bi po navedbah navijačev Stuttgarta prestopile vse meje dobrega okusa. FOTO: Profimedia icon-expand

"Po mnenju številnih navijačev Stuttgarta pa so bili izvedeni pregledi nesorazmerni in nečloveško ponižujoči. Poleg tega so nekateri navijači tožili o grobem ravnanju, ki so ga bili deležni, in tudi o fizičnem nasilju," je ravnanje srbske policije obsodil nemški klub. Deset avtobusov se je po teh pregledih obrnilo. Poleg tega je klub poročal o "več nasilnih napadih" na navijače Stuttgarta v središču Beograda na dan tekme. Ta je bila v sredo. "Takšno ravnanje je nesprejemljivo. Želimo doživeti nogomet v svobodni Evropi. Namesto tega se vse pogosteje soočamo z nesorazmernimi ukrepi proti navijačem, ustrahovanjem in celo, kot kaže, z nasilnimi dejanji in poniževanjem," je obžaloval Alexander Wehrle, predsednik upravnega odbora nemškega kluba.

V Stuttgartu se še odločajo, ali bodo zaradi ravnanja policijskih varnostnih organov vložili uradno pritožbo pri Evropski nogometni zvezi (Uefa). Po navedbah nemškega kluba so predstavniki Uefa seznanjeni z dogajanjem pred tekmo, pri Uefi so napovedali, da bodo izpeljali lastno preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin, povezanih z dogajanjem. "Uefa je v stiku s klubi o tej temi in bo govorila z evropsko navijaško organizacijo Football Supporters Europe v zvezi z navijači Stuttgarta o njihovih izkušnjah v Beogradu," so pri Uefi navedli za AFP. Podrobnosti trenutno ostajajo pomanjkljive, vendar so pri švabskem klubu potrdili, da se je 10 od skupno 16 avtobusov, ki so prevažali navijače VfB Stuttgarta na obračun Lige prvakov v Beogradu, vrnilo s srbske meje nazaj v Nemčijo po težavah z oblastmi.

