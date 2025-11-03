Drage frizerske navade angleških zvezdnikov

Trent Alexander-Arnold je poleti dvignil veliko prahu s svojo selitvijo iz Liverpoola v madridski Real. Na septembrski tekmi Lige prvakov proti Marseillu je bil že v peti minuti primoran zapustiti igrišče zaradi poškodbe. Na zadnjih dveh tekmah belega baleta se je že vrnil v kader, vendar še ni zaigral.

Navijače kraljevega kluba je hitro navdušil, saj je že na svoji predstavitvi spregovoril v skoraj tekoči španščini. Kasneje je priznal, da se je španskega jezika začel učiti že ob koncu prejšnje sezone. Vse kaže, da se je mladi Anglež dokaj hitro navadil na življenje v Španiji.