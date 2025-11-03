Drage frizerske navade angleških zvezdnikov

Trent Alexander-Arnold je poleti dvignil veliko prahu s svojo selitvijo iz Liverpoola v madridski Real. Na septembrski tekmi Lige prvakov proti Marseillu je bil že v peti minuti primoran zapustiti igrišče zaradi poškodbe. Na zadnjih dveh tekmah belega baleta se je že vrnil v kader, vendar še ni zaigral.
Navijače kraljevega kluba je hitro navdušil, saj je že na svoji predstavitvi spregovoril v skoraj tekoči španščini. Kasneje je priznal, da se je španskega jezika začel učiti že ob koncu prejšnje sezone. Vse kaže, da se je mladi Anglež dokaj hitro navadil na življenje v Španiji.
Še vedno pa očitno ni našel strokovnjaka, ki bi mu zaupal skrb za svojo pričesko. V nedavnem intervjuju je namreč razkril, da ju, skupaj z Judeom Bellinghamom, striže njun redni frizer iz angleške reprezentance. Angleški dvojec tedensko plačuje tako za frizerske storitve kot tudi potne stroške njunega skrbnika frizure.
"Bellingham svojo pričesko jemlje skrajno resno. Njegovi lasje mu zelo veliko pomenijo. Frizerja sem spoznal med evropskim prvenstvom, strigel je večino naše reprezentance. Ne živi v Madridu, tako da redno pripotuje k nama, da naju ostriže," je dejal Alexander-Arnold.
Trend "frizerskega turizma" pa ni v nogometu nič novega. Priljubljeni frizer Senyo je letos razkril, da mu je nekdanji vezist Chelseaja Ramires enkrat mesečno plačal, da je iz Londona prišel na Kitajsko in ga ostrigel.
Kraljevi klub v torek čaka gostovanje na Anfieldu proti Liverpoolu. Kljub trenutno slabi formi Angležev Madridčane čaka težka naloga. Prenos boste lahko spremljali na Kanalu A in Voyu.
