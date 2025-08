Oglasili so se tudi Dragonsi: 'Krivda ne leži zgolj na enem človeku'

O tem, kaj vse se je v nedeljo zvečer dogajalo v Stožicah, smo že poročali. Najprej so Celjani povsem nadigrali nemočno Olimpijo. Navijači zmajev so že med tekmo skandirali Jorgeju Simau, naj se vrne na Portugalsko. Potem pa so svoje varovance poklicali na zagovor, po katerem so ti ostali brez dresov.

Kaj točno je bilo izrečenega pod severno tribuno Stožic, Simao na novinarski konferenci ni želel razkriti. Dejal je le, da gnev navijačev popolnoma razume. V zapisu na družbenih omrežjih so Green Dragonsi sporočili, da še naprej stojijo za svojo ekipo, a da je vrag vzel šalo. Njihovo sporočilo spodaj objavljamo v celoti.