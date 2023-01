Drakonska kazen za vdor na nogometno zelenico v Avstraliji

Izvršni direktor upravnega odbora zveze James Johnson je ob izdani kazni dejal, da hujših izgredov v avstralskem nogometu še ni videl. "Kazni so najvišje v zgodovini tekmovanja in predstavljajo našo zavezanost, da takšno obnašanje izkoreninimo ter odstranimo tiste, ki spodbujajo k nasilju," je dejal Johnson.

Eden od navijačev Victoryja je v izgredih s kovinskim predmetom zadel v obraz vratarja Cityja Toma Gloverja , ki je moral zaradi številnih ran pomoč poiskati v bolnišnici. Poškodovana sta bila tudi eden od sodnikov in snemalec televizijske ekipe. Krovna zveza, ki bdi nad tekmovanjem, se je posledično odzvala z najvišjo kaznijo v zgodovini nogometa v deželi tam spodaj, pogojna kazen odvzema desetih točk pa velja vse do konca sezone 2025/26, še piše AFP .

Nasilni vdor navijačev se je prejšnji mesec zgodil na mestnem derbiju med Victoryjem in Cityjem.

Obenem so prepoznali in izrekli prepovedi 17 osebam. Trem od teh tudi do konca življenja. Zaprli bodo tudi dele tribun na domačem stadionu Victoryja, hkrati pa na gostovanjih navijači ne bodo smeli spodbujati svojega moštva, še dodaja AFP.

Klub se je za dogajanje večkrat opravičil in dodal, da bo sodeloval s tamkajšnjo zvezo pri zagotavljanju ustreznih in varnih pogojev ob organizaciji nadaljnjih obračunov.

Dvoboj med obema melbournskima tekmecema, ki je bil prekinjen v 22. minuti ob vodstvu Cityja z 1:0, bodo nadaljevali aprila.