Drama med prenosom v živo: nekdanji član Premier lige obležal nezavesten

Da nesreča nikoli ne počiva, ve vsak. Toda da se bo odvijala prava drama za življenje in smrt v kalifornijski Pasadeni, kjer sta v prijateljskem dvoboju moči odmerila lanska četrfinalist in polfinalist najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja AC Milan in madridski Real, ni pričakoval nihče.

V improviziranem studiu ugledne ameriške medijske hiše ESPN se je namreč med pogovorom z novinarskim kolegom Danom Thomasom nekdanji vratar Newcastla, West Ham Uniteda in Portsmoutha Shaka Hislop v nekem trenutku zgrudil in obležal nezavesten. Sledili so pravi dramatični prizori in vzkliki na pomoč, po zadnjih informacijah, ki prihajajo iz Združenih držav Amerike, naj bi bil 54-letni Hislop (za zdaj) zunaj življenjske nevarnosti.

"Moj prijatelj Shaka trenutno ni v moji družbi, a imam dobre novice. Je pri zavesti in govori. Mislim, da mu je malce neprijetno zaradi vsega. Opravičil se je, ker ne mara, da se okoli njega dviguje veliko prahu. Zaenkrat je še prezgodaj govoriti o kakršni koli diagnozi, a najpomembneje je, da se počuti bolje in da se je že pogovarjal s člani svoje družine. Tudi sam sem govoril z njegovo soprogo, za zdaj se zdi, da so stvari pod nadzorom," je kasneje med prenosom omenjene tekme dejal vidno vznemirjeni Thomas.