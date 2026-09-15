Drama na Elland Roadu: želel je nadaljevati z igro, a zdravniki tega niso dovolili

Vezist Newcastla Nico Gonzalez je po močnem udarcu žoge v glavo skušal nadaljevati tekmo proti Leedsu, vendar so ga zaradi suma na pretres možganov morali zamenjati. Newcastle je že v zgodnjem delu tekme 4. kroga premier lige proti Leeds Unitedu ostal brez Nica Gonzaleza. Španski vezist je prejel močan udarec žoge naravnost v glavo, poskušal nadaljevati z igro, a je moral zaradi suma na pretres možganov zapustiti igrišče. Neprijetna situacija se je zgodila že v peti minuti srečanja na stadionu Elland Road.

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Po prodoru domačih je sledil predložek v kazenski prostor Newcastla, žoga pa se je po posredovanju Malicka Thiawa odbila in Gonzaleza silovito zadela v obraz. Španec je nemudoma obležal na zelenici, zdravniška služba pa mu je hitro priskočila na pomoč.

Po prvem pregledu je Gonzalez nakazal, da se počuti dovolj dobro za nadaljevanje tekme. Vrnil se je na igrišče in poskušal igrati naprej, vendar je zdravniška ekipa Newcastla po nekaj minutah ocenila, da bi bilo nadaljevanje preveliko tveganje. Zaradi suma na pretres možganov je bila sprejeta odločitev, da zanj tekme ne bo več.

Tako je moral zelenico zapustiti že v 19. minuti, čeprav po poročanju angleških medijev s takšno odločitvijo ni bil najbolj zadovoljen in je želel ostati v igri.

Aktivirano posebno pravilo Premier League



Newcastle je v tem primeru lahko izkoristil posebno menjavo zaradi suma na pretres možganov. Pravila premier lige v takšnih primerih omogočajo dodatno menjavo, ki se ne všteva v običajno kvoto dovoljenih zamenjav. Gonzaleza zdaj čaka protokol za vrnitev na igrišča po sumu na pretres možganov, zato bodo njegovo zdravstveno stanje v prihodnjih dneh pozorno spremljali.

Za Newcastle je bil to le uvod v zelo neprijeten večer na Elland Roadu, saj je Leeds na koncu slavil prepričljivo zmago s 4:1.