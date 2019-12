Drama na Mestalli: 'Netopirji' že slavili, nato pa je v zadnji sekundi 'pičil' Benzema

Sredi naslednjega tedna bo v katalonski prestolnici na sporedu težko pričakovani 'El clasico' med večnima rivaloma, ki sta si v 17. krogu španskega državnega prvenstva privoščila manjša spodrsljaja, tako da stanje na ligaški razpredelnici ostaja nespremenjeno. Povedano drugače: Barcelona in Real zasedata sam vrh LaLige s po 35 osvojenimi točkami po 17 odigranih krogih, kar še dodatno dviguje napetost pred derbijem vseh derbijev. Valencia se je pogumno lotila favoriziranega tekmeca, si v prvem polčasu ustvarila nekaj polpriložnosti, a priigral si jih je tudi Real na drugi strani; predvsem je nevarno poizkusil Luka Modrić v 19. minuti, ko je njegov strel z roba kazenskega prostora končal tik ob levi vratnici domačih vrat. Do odhoda na odmor se izid ni spremenil, se je pa zato spremenil v 78. minuti, ko je bil pred Thibautom Courtoisom najbolj zbran Carlos Soler za nepopisno veselje na domačih tribunah.

Pritisk Reala obrodil sadove, Sevilla ni izkoristila priložnosti

'Galaktiki' so nato močno pritisnili proti vratom Valencije in v dobesedno zadnjem napadu, natančneje po udarcu s kota z leve strani, prišli do tako želenega izenačenja in posledično osvojene točke.



Najprej je z glavo po sredini domačih vrat meril kar gostujoči čuvaj mreže Courtois, po odbitkih pa je žogo neubranljivo v mrežo za končnih 1:1 poslal Karim Benzema. Real ostaja na drugem mestu z enakim številom točk kot vodilna Barcelona (35), medtem ko je tretjeuvrščena Sevilla po 'kiksu' doma proti Villarealu (1:2) zapravila lepo priložnost, da bi se popolnoma približala vodilnemu dvojcu. Za Andaluzijce je bil natančen El Haddadi v 66. minuti, za goste pa sta v polno merilaAlbiol v 13. in Ekambiv 74. minuti.



Špansko državno prvenstvo, 17. krog, izida:

Valencia - Real Madrid 1:1 (0:0)

Soler 78.; Benzema 90.+5.



Sevilla - Villareal 1:2 (0:1)

El Haddadi 66.; Albiol 13., Ekambi 74.