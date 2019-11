Drama v Beogradu: nadarjeni nogometaš 'za las' ubežal ugrabitvi

Srbski mediji poročajo o drami, ki se je odvijala v noči s torka na sredo okrog 3. ure zjutraj sredi Beograda, ko sta zamaskirana mladeniča želela ugrabiti mladega srbskega nogometnega reprezentanta Alekso Terzića.



Med slednjim in mlajšima moškima naj bi sprva prišlo do prepira med vožnjo, nato pa je vozilo znamke Audi, v katerem sta bila ugrabitelja, trčilo v nogometaševo vozilo znamke BMW. Ko je Terzić izstopil iz svojega vozila, ga je omenjeni dvojec skušal ugrabiti in zapreti v prtljažnik, toda mlademu srbskemu reprezentantu je uspelo zbežati, nakar sta nepridiprava sedla v vozilo člana Fiorentine in pobegnila v smeri naselja Kaluđerica. Terzić je poskus ugrabitve nemudoma prijavil policiji, ki je kmalu zatem našla in posledično aretirala mlajša moška, za katera se sumi, da sta storila kaznivo dejanje.