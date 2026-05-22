Nogomet

Drama v drugi ligi: Brinje po spodrsljaju Nafte skočilo med elito

Lendava, 22. 05. 2026 19.09 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V.
NK Brinje Grosuplje

Nogometaši Brinja Grosupljega so novi člani Prve lige Telemach. V zadnjem krogu 2. slovenske nogometne lige so Grosupeljčani z 1:0 slavili na gostovanju v Biljah, obenem pa dočakali spodrsljaj Nafte, ki je v Lendavi proti kranjskemu Triglavu le remizirala z 1:1. Lendavčani so imeli pred predzadnjim krogom pet točk prednosti, a so v dramatičnem razpletu ostali brez neposrednega napredovanja med elito.

Odločitev je padla v drugem polčasu tekme v Prekmurju. Mreži v Lendavi sta v prvem delu mirovali, čeprav sta obe ekipi stresli okvir vrat. Domači so nato v 78. minuti povedli in v tistem trenutku znova držali v rokah prvoligaško vozovnico. Amadej Maroša je podal z leve strani, žoga je prišla v osrčje kazenskega prostora, kjer je bil slabo reagiral vratar Ajdin Mulalić, neodločnost gostujoče obrambe pa je kaznoval Luka Kambič.

Le nekaj trenutkov pozneje bi lahko Nafta zgodbo dokončno zaprla. Maroša se je sam znašel pred vrati, z lobom že premagal Mulalića, a zadel le prečko. Kazen je sledila hitro. Triglav je izenačil po natančnem strelu Tihomirja Maksimovića in Lendavčanom znova odvzel prvo mesto.

Do konca je bilo napeto na obeh igriščih, priložnosti so se vrstile na obeh straneh, a se izid v Lendavi ni več spremenil. To je pomenilo, da je zmaga Brinja v Biljah zadostovala za zgodovinski skok med slovensko nogometno elito.

Nafta bo morala pot do Prve lige Telemach iskati v dodatnih kvalifikacijah, kjer se bo pomerila s Primorjem. Grosupeljčani pa lahko po dramatičnem zadnjem krogu slavijo največji uspeh v zgodovini kluba.

Mama, ne objavljaj me! Kaj si otroci v resnici mislijo o življenju na spletu
4 razlogi, zakaj otroci potrebujejo več časa v naravi
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Je vaša izbranka oboževalka kraljeve družine?
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Kmetija
Ja, Chef!
Blanca
