Drama v drugi ligi: Brinje po spodrsljaju Nafte skočilo med elito

Odločitev je padla v drugem polčasu tekme v Prekmurju. Mreži v Lendavi sta v prvem delu mirovali, čeprav sta obe ekipi stresli okvir vrat. Domači so nato v 78. minuti povedli in v tistem trenutku znova držali v rokah prvoligaško vozovnico. Amadej Maroša je podal z leve strani, žoga je prišla v osrčje kazenskega prostora, kjer je bil slabo reagiral vratar Ajdin Mulalić, neodločnost gostujoče obrambe pa je kaznoval Luka Kambič.

Le nekaj trenutkov pozneje bi lahko Nafta zgodbo dokončno zaprla. Maroša se je sam znašel pred vrati, z lobom že premagal Mulalića, a zadel le prečko. Kazen je sledila hitro. Triglav je izenačil po natančnem strelu Tihomirja Maksimovića in Lendavčanom znova odvzel prvo mesto.

Do konca je bilo napeto na obeh igriščih, priložnosti so se vrstile na obeh straneh, a se izid v Lendavi ni več spremenil. To je pomenilo, da je zmaga Brinja v Biljah zadostovala za zgodovinski skok med slovensko nogometno elito.

Nafta bo morala pot do Prve lige Telemach iskati v dodatnih kvalifikacijah, kjer se bo pomerila s Primorjem. Grosupeljčani pa lahko po dramatičnem zadnjem krogu slavijo največji uspeh v zgodovini kluba.