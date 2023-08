Drama v Grčiji se nadaljuje, umor zakrivil navijač Panathinaikosa?

Od tragičnega dejanja, do katerega je prišlo v ponedeljek zvečer, je policija aretirala 104 osebe, od tega 97 ljudi s hrvaškim potnim listom. Med aretiranci so se znašli tudi trije grški državljani, navijači Panathinaikosa.

V sredo so se začele širiti govorice, da je umor zakrivil eden izmed ultrasov Panathinaikosa. Dan kasneje je grška policija prišla do velikega napredka v primeru in za glavnega osumljenca označila 29-letnega Grka, ki je še pred pol leta prestajal zaporno kazen.

Prvič po napadu so se oglasili tudi Bad Blue Boysi

Vse odkar so ultrasi zagrebškega Dinama v ponedeljek napadli navijače AEK, niso spregovorili o incidentu. Zdaj so vendarle prekinili molk in prvič po množičnem pretepu poslali sporočilo za javnost. "Po linču Bad Blue Boysov, ki so ga sprožili grški mediji in njihova javnost, smo se prisiljeni oglasiti. Pri tem sodeluje tudi dobršen del hrvaške javnosti in medijev. Neverjetno, da lahko našim članom brez kakršnihkoli dokazov pripisujejo odgovornost za tragedijo. Edini cilj grške policije je, da sramotno uporabo noža pripišejo enemu od Hrvatov. Sedem naših članov, ki so v Atenah, je utrpelo poškodbe zaradi uporabe nožev. Eden izmed njih ima sedem vbodnih ran. Je kdo na Hrvaškem, ki ga najhujše obtožbe Bad Blue Boysov brez dokazov motijo? Pozivamo vse medije in hrvaško javnost, da prenehajo z medijskim linčem nad hrvaškimi državljani! Ne uničujte življenj mladih ljudi zaradi senzacionalizma," so zapisali zvesti podporniki Dinama Zagreb.