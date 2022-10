Drama v Ljudskem vrtu: Po dolgi prekinitvi Koper do novih treh točk

Mariborčani so podjetneje začeli, prvi nevarnejši strel pa je v 10. minuti sprožil Aljaž Antolin , ki pa je žogo z volejem z 20 metrov poslal čez gol. Sledilo je obdobje bolj enakovredne igre, v kateri pa si ne Maribor, pri katerem so zaradi poškodb in bolezni manjkali Menno Bergsen , Martin Milec , Max Watson , Aleks Pihler in Marko Božić , ne Koper, ki je pogrešal vezista Omarja Correio , nista priigrala obetavnejše akcije.

Ne le, da so Mariborčani prekinili niz treh zmag, ampak so sodniki za nameček za skoraj pol ure prekinili tekmo po metanju predmetov s tribun na zelenico. Vzrok je bilo nezadovoljstvo s sojenjem, posebej po izključitvi vratarja Sama Pridgarja in prekrška Marka Tolića nad Adnanom Golubovićem . Na koncu pa je Žan Benedičič s pravo mojstrovino poskrbel za poln plen Primorcev. Ti zdaj za Olimpijo, ki ima še tekmo v dobrem, zaostajajo šest točk, Maribor pa 13.

V 27. minuti pa je imel Koper dotlej najlepšo priložnost, najprej je strel gostov obranil Samo Pridgar, Ivan Novoselec pa je nato odbito žogo iz bližine poslal čez gol. Pozneje pa kar lepo število gledalcev na stadionu spet ni videlo posebej razburljivega dogajanja.

Zato pa je bilo razburljivo takoj po začetku drugega polčasa, ko je po vstopu v igro Marko Tolić zadel vratnico. Mariborčani so imeli v tem delu pobudo, Rok Kronaveter je neuspešno poskusil s skoraj polovice igrišča, med drugim pa je v 59. minuti v kazenskem prostoru streljal Jan Repas, vendar ni bil dovolj natančen. Na drugi strani je v 63. minuti tudi Andrej Kotnik žogo poslal mimo vrat.

V 80. minuti pa so Mariborčani ostali brez vratarja Sama Pridgarja, ta je namreč stekel iz kazenskega prostora in kot zadnji igralec naredil prekršek nad Dariom Kolobarićem. Potem pa je sledila daljša prekinitev, ko so po nekaj za domače navijače spornih sodniških odločitvah na igrišče z glavne tribune prileteli nekateri predmeti in domnevno zadeli tudi pomožnega sodnika. Koprčani so zatem zapustili igrišče, takisto sodniki.

Nato pa so se po pol ure vendarle vsi vrnili na igrišče in odigrali še končnico tekme. Kmalu po nadaljevanju so Primorci povedli z izjemnim zadetkom Žana Benedičiča, ta je s "polvolejem" pod prečko z 20 metrov premagal Ažbeta Juga in poskrbel za zmago gostov.

Maribor bo v 13. krogu v soboto gostoval pri Olimpiji, Koper pa bo gostil Gorico.