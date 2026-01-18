Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Finale, kakršnega še nismo videli: Senegal po kaosu afriški prvak

Rabat, 18. 01. 2026 22.38 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
Nina Mihalič
Senegal in Sadio Mane

Tekma, na kateri smo videli vse in še več. Zaključek finalne tekme afriškega prvenstva med Senegalom in Marokom so zaznamovale burne sodniške odločitve in velika napetost na igrišču. Po razveljavljenem zadetku Senegala in zgrešeni enajstmetrovki Maroka je odločitev padla v podaljšku, ko je Pape Gueye (94. minuta) zadel za zmago Senegala z 1:0. Pomembno vlogo pri tem je odigral kapetan Sadio Mane, ki je po kratkem bojkotu soigralce pozval nazaj na igrišče. Prizori, ki so v tistih trenutkih zasenčili nogometno igro, bodo še dolgo odmevali v svetovnih medijih.

Sadio Mane
Sadio Mane
FOTO: AP

Miren začetek in nenavaden zaključek v Maroku, tekma, o kateri se bo govorilo še dolgo. Finale afriškega prvenstva med Senegalom in Marokom je v zadnjih minutah postregel z enim najbolj kaotičnih trenutkov na nogometnih zelenicah, ki je odprl številna vprašanja in ponudil obilico snovi za razmislek. Sodniki so po posredovanju VAR-a najprej razveljavili zadetek Senegala zaradi prekrška, nato pa v isti sekvenci dosodili enajstmetrovko v korist Maroka (8. minuta dodatka - Malick Diouf je pred svojimi vrati povlekel Brahima Diaza). Med dolgotrajnim preverjanjem odločitve je na igrišču zavrelo, saj so se igralci obeh ekip zapletli v prerivanje in glasne proteste, Senegalci pa so celo zapustili zelenico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kapetan Sadio Mane je nato soigralce pripeljal nazaj na igrišče, Diaz pa je v nadaljevanju (v 14. minuti dodatka) zgrešil enajstmetrovko, pri čemer se je vratar Senegala Edouard Mendy odločil, da strela sploh ne bo branil. Rezultat je ostal 0:0, konec je bilo rednega dela, ob tem pa so se pojavila tudi ugibanja, ali je bil Diazev zgrešen strel nameren. Odločitev o zmagovalcu je nato padla v 94. minuti, ko je Pape Gueye Senegal popeljal v vodstvo in postavil končni izid 1:0.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Senegal je z naslovom postal dvakratni afriški prvak, potem ko je svojo prvo lovoriko osvojil leta 2022. Na poti do finala je v polfinalu z minimalnim izidom 1:0 izločil Egipt. Maroko je medtem lovil šele drugi naslov v zgodovini, a ostal pri edinem, ki ga je osvojil pred petimi desetletji. Solze razočaranja bodo še dolgo prisotne, še posebej zato, ker so sporne sodniške odločitve po mnenju mnogih dodatno obremenile maroške nogometaše.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Senegalski junak Gueye po tekmi ni skrival zadovoljstva nad razpletom. Poudaril je, da je bila želja po zmagi izjemna, hkrati pa priznal, da je bil finale zelo zahteven. Po njegovih besedah so Senegalci kljub vsem zapletom na igrišču dali vse od sebe in si z borbenostjo ter vztrajnostjo zaslužili naslov afriških prvakov.

Na drugi strani je maroški selektor Walid Regragui odkrito spregovoril o razočaranju, predvsem v imenu domačih navijačev. Dejal je, da se je ob dosojeni enajstmetrovki v zadnjih minutah zdelo, da je zmaga zelo blizu, a je nogomet znova pokazal svojo nepredvidljivost. Senegalu je športno čestital za naslov, hkrati pa priznal, da so prizori ob koncu tekme in dogajanje okoli enajstmetrovke pustili grenak priokus glede podobe afriškega nogometa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Afriški pokal narodov naj bi bil znova na sporedu leta 2027, turnir pa bi skupaj gostile Kenija, Tanzanija in Uganda.

nogomet afcon senegal maroko finale

Barca izgubila s Sociedadom, Atletico do tesne zmage

Žan Vipotnik na vrhu seznama strelcev v Championshipu

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
zadovoljna
Portal
Cora Schumacher spet srečno zaljubljena
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Tedenski horoskop: Raki sprejemajo svoja čustva, tehtnice čakajo težke odločitve
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Dnevni horoskop: Ovni bodo utrujeni, levi morajo biti iskreni
Znane Slovenke premagale enourni izziv
Znane Slovenke premagale enourni izziv
vizita
Portal
Trije simptomi, ki jih pri raku debelega črevesa ne smete nikoli prezreti
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Lahko zdravje zob napove tveganje za prezgodnjo smrt?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
Kaj se zgodi, ko prenehate jemati zdravila za zmanjšanje telesne mase?
cekin
Portal
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
moskisvet
Portal
Komik, ki nastop vedno zaključi zgoraj brez
Zakaj se v nedeljo težko zares sprostimo?
Zakaj se v nedeljo težko zares sprostimo?
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Od obrtnika do milijarderja: neverjetna zgodba o uspehu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
Popotniški koledar: Najlepše destinacije za vsak mesec v letu
dominvrt
Portal
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
Zato bi morali dati tableto za pomivalni stroj v straniščno školjko
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Najboljše pecivo na svetu: sanjska kombinacija biskvita, kreme in meringe
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Brez stradanja: 6 receptov za vse, ki želite shujšati
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450