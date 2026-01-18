Finale, kakršnega še nismo videli: Senegal po kaosu afriški prvak

Sadio Mane FOTO: AP

Miren začetek in nenavaden zaključek v Maroku, tekma, o kateri se bo govorilo še dolgo. Finale afriškega prvenstva med Senegalom in Marokom je v zadnjih minutah postregel z enim najbolj kaotičnih trenutkov na nogometnih zelenicah, ki je odprl številna vprašanja in ponudil obilico snovi za razmislek. Sodniki so po posredovanju VAR-a najprej razveljavili zadetek Senegala zaradi prekrška, nato pa v isti sekvenci dosodili enajstmetrovko v korist Maroka (8. minuta dodatka - Malick Diouf je pred svojimi vrati povlekel Brahima Diaza). Med dolgotrajnim preverjanjem odločitve je na igrišču zavrelo, saj so se igralci obeh ekip zapletli v prerivanje in glasne proteste, Senegalci pa so celo zapustili zelenico.

Kapetan Sadio Mane je nato soigralce pripeljal nazaj na igrišče, Diaz pa je v nadaljevanju (v 14. minuti dodatka) zgrešil enajstmetrovko, pri čemer se je vratar Senegala Edouard Mendy odločil, da strela sploh ne bo branil. Rezultat je ostal 0:0, konec je bilo rednega dela, ob tem pa so se pojavila tudi ugibanja, ali je bil Diazev zgrešen strel nameren. Odločitev o zmagovalcu je nato padla v 94. minuti, ko je Pape Gueye Senegal popeljal v vodstvo in postavil končni izid 1:0.

Senegal je z naslovom postal dvakratni afriški prvak, potem ko je svojo prvo lovoriko osvojil leta 2022. Na poti do finala je v polfinalu z minimalnim izidom 1:0 izločil Egipt. Maroko je medtem lovil šele drugi naslov v zgodovini, a ostal pri edinem, ki ga je osvojil pred petimi desetletji. Solze razočaranja bodo še dolgo prisotne, še posebej zato, ker so sporne sodniške odločitve po mnenju mnogih dodatno obremenile maroške nogometaše.

Senegalski junak Gueye po tekmi ni skrival zadovoljstva nad razpletom. Poudaril je, da je bila želja po zmagi izjemna, hkrati pa priznal, da je bil finale zelo zahteven. Po njegovih besedah so Senegalci kljub vsem zapletom na igrišču dali vse od sebe in si z borbenostjo ter vztrajnostjo zaslužili naslov afriških prvakov. Na drugi strani je maroški selektor Walid Regragui odkrito spregovoril o razočaranju, predvsem v imenu domačih navijačev. Dejal je, da se je ob dosojeni enajstmetrovki v zadnjih minutah zdelo, da je zmaga zelo blizu, a je nogomet znova pokazal svojo nepredvidljivost. Senegalu je športno čestital za naslov, hkrati pa priznal, da so prizori ob koncu tekme in dogajanje okoli enajstmetrovke pustili grenak priokus glede podobe afriškega nogometa.

