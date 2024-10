Drama v savdskem prvenstvu: Ronaldo zabil v 7. minuti podaljška, a ...

Cristiano Ronaldo navdušuje z zavidljivo strelsko formo v novi sezoni savdskega nogometnega prvenstva. Legendarni Portugalec je poskrbel za novo zmago svoje ekipe. Ronaldo je za Al Nassr v sedmi minuti sodniškega dodatka imel enajstmetrovko in jo tudi zanesljivo izvedel za 2:1. Le minuto pred tem so tekmeci izenačili. Toda ni bilo še konec drame. V sodnikovem podaljšku se je zgodila izključitev, domači so zadeli okvir vrat, razveljavljen je gol, prišlo je do prerivanja med igralci, na koncu pa zmaga Ronalda in druščine v velikem derbiju savdskega prvenstva in po štirih zaporednih zmagah ostaja na drugem mestu.