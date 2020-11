Španska sodnica dobila žogo v glavo, obležala in kričala od bolečin

Sara Fernandez Ceferino je strast do nogometa razvila že kot v rani mladosti, a ko ni več mogla igrati nogometa, se je odločila za sodniško kariero. In kako kruta je lahko ta vloga, je zagotovo spoznala na nedeljski tekmi med ženskima ekipama Real Madrida in Athletic Bilbaa (slavila je madridska zasedba z 1:0). V zaključku tekme je namreč prejela žogo v glavo. Strel 19-letne nogometašice Athletica Naroa Uriarte Urazurrutia (sprožila je z levico v slogu Roberta Carlosa, očitno ima tudi podobno močen strel) je bil tako silovit, da je asturijska sodnica obležala in se zvijala ter kričala od bolečin.

Po posredovanju zdravniških ekip iz obeh taborov se je po nekaj minutah Fernandezova le dvignila na noge, a tekme ni mogla soditi do konca, tako da je vlogo glavne sodnice prevzela njena asistentka.