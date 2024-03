Drama v Valencii: Rdeč karton Bellinghamu in razveljavljen gol Reala

Španski mediji na nedeljsko jutro veliko razpredajo o dogajanju na sinočnji tekmi med Valencio in Real Madridom. Končni rezultat je bil 2:2, toda veliko se govori o razveljavljenem zadetku Angleža Juda Bellinghama v dodatku igralnega časa, ter kasnejšem neposrednem rdečem kartonu, ki ga je mladenič prejel zaradi protesta nad sodniško odločitvijo: "To je prekleti gol, žoga je bila v zraku!" Ta odločitev je razjezila tudi stratega belega baleta Ancelottija, in sicer bolj kot sam 'razveljavljen' gol.

OGLAS

Juda Bellinghama je sodniška odločitev povsem razjezila. FOTO: AP icon-expand

Zaslišal se je zadnji sodnikov žvižg, ko je po podaji Brahima Diaza Jude Bellingham zatresel mrežo nasprotnika. Sodnik Gil Manzano je tako konec tekme med Valencio in Real Madridom spremenil v pravo malo dramo, o kateri na veliko razpredajo vsi španski mediji. Domači so sicer povedli z 2:0, a so gostje preko dveh zadetkov Viniciusa Juniorja prišli do izenačenja. Anglež je ravno ob izteku srečanja (99.) dosegel zmagoviti zadetek, a z novimi tremi točkami Reala ni bilo nič. Sodnik se je namreč odločil gol razveljaviti. Je storil napako, kdaj bi moral sprožiti zadnji sodnikov žvižg? O tem in o novi sramoti sojenja se sprašujejo vsi. Sploh če k temu srečanju pripišemo še smešno dosojeno 11-metrovko , ki jo je pozneje VAR sicer razveljavil.

"Sodniška odločitev brez primere je preprečila zmago Real Madrida na Mestalli," so si bili enotni v madridskem klubu. "Bellingham je dosegel zmagoviti gol v sicer zadnji akciji, ki smo jo videli, a ga je Gil Manzano razveljavil, ker se je takrat odločil za žvižg, ki naznanja konec tekme, in to, ko je bila žoga še v zraku," so dodali. Eno od sporočil ogorčene javnosti se je slišalo tudi kot: "Mislim, da so sodniki navijali in tekmovali, kdo bo prvi izključil Bellinghama!"

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

"Ne razumem, kaj se je zgodilo, saj je Bellingham po dogodku govoril na povsem vljuden način," je po tekmi dejal Carlo Ancelotti, ki ga je rdeči karton sicer bolj razjezil kot sam razveljavljen zadetek. "In zato, ker je rekel "prekleti gol", bo sedaj pogrešan na naslednji tekmi." Sodnik Manzano, ki je v soboto požel kar veliko prostora v španskih medijih, je v svojem zapisniku sicer pripisal, da je Anglež to storil v "agresivni drži in kričanju". Za Bellinghama sicer to ni bila ena izmed boljših predstav, ki jih kaže v letošnji sezoni, toda Realu je vseeno "skoraj" priigral novo zmago in utrditev na vrhu lestvice španskega prvenstva. Mladenič, ki je tudi najboljši strelec LaLige, tako ostaja pri 16 zadetkih na 22 tekmah.