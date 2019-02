Dramatični trenutki: tekma končana po vsega petih sekundah

Že v prvem napadu sta za visoko žogo skočila vezist Leccea Manuel Scavone in eden od gostujočih nogometašev Ascolia, ko je prišlo do močnega trka z glavama. V hipu je bilo jasno, da je krajšo potegnil član domačega moštva, ki je obležal nezavesten na zelenici.



Nemudoma sta na igrišče prispeli obe zdravniški ekipi in reševalno vozilo, ki je nesrečnega vezista prepeljalo v bolnišnico, od koder pa so kasneje prišle spodbudne novice, da se Scavone nahaja zunaj smrtne nevarnosti. Nogometaši obeh moštev so se skupaj z glavnim sodnikom odločili, da se tekma ne nadaljuje.



Zaradi dodatnih preiskav bo Scavone ostal v bolnišnici na opazovanju še vsaj naslednjih 24 ur.