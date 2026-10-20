Drastičen odvzem točk najverjetnejša kazen za Manchester City

Kako se bo končala zgodba ekipe zbrane okrog norveškega zvezdnika Erlinga Haalanda je še vedno vprašanje, Daily Mail pa piše, da sta izključitev iz lige in nov začetek kluba v četrti ligi malo verjetna. Vodstvo lige naj bi si prizadevalo, da bi bila kazen objavljena še pred odločitvijo o pritožbi kluba. Po poročanju omenjenega časnika odločitve o pritožbi ni pričakovati pred koncem januarja. Pri Daily Mailu trdijo, da bi Cityju lahko naložili celo dodaten odvzem točk, zaradi česar bi nekdanja ekipa Pepa Guardiole morala ostati še eno leto v drugoligaški konkurenci. Omenja se tudi visoka denarna kazen.

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Zaradi kršitev finančnih pravil premier league je neodvisna komisija desetkratnega angleškega prvaka spoznala za krivega v več kot 100 točkah obtožnice. Vendar odločitev zaradi vložene pritožbe še ni dokončna. Kot možni kazni se že nekaj časa omenjata odvzem več naslovov angleškega prvaka ali prisilni izpad iz lige. Domnevni odvzem točk bi imel skoraj enak učinek kot izpad. Če bi do tega prišlo, se postavlja veliko vprašanje, kakšna prihodnost čaka zvezdnike, kot je že omenjeni Haaland, saj imajo s klubom sklenjene pogodbe.

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Po oceni Daily Maila bi izključitev Manchester Cityja iz lige lahko povzročila precejšen kaos v angleškem nogometu. Bržkone bi bilo treba razveljaviti izide že odigranih tekem, kjer pa bodo najbolj nagrajene tiste ekipe, ki so izgubile. Preiskava kluba, ki se je začela leta 2023, se je nanašala na domnevne kršitve med sezonama 2009/10 in 2017/18. Klub, ki je leta 2023 dobil tudi elitno Ligo prvakov, se je na odločitev preiskovalne komisije že pritožil. Pri meščanih poudarjajo, da odločitev komisije iz več razlogov - pravnih, načelnih ali dejanskih - vsebuje "jasne in bistvene napake ter zato ni vzdržna".