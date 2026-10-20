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Nogomet

Drastičen odvzem točk najverjetnejša kazen za Manchester City

Manchester, 20. 10. 2026 09.48 pred 2 urama 2 min branja 16

Avtor:
A.V. STA
Manchester City

Manchester Cityju v finančnem škandalu grozi tako velika kazen v obliki odvzema točk, da bi angleški nogometni velikan lahko izpadel iz premier league. Po informacijah časnika Daily Mail, ki se sklicuje na vire iz zakulisja, naj bi bil drastičen odvzem točk najverjetnejša kazen.

Kako se bo končala zgodba ekipe zbrane okrog norveškega zvezdnika Erlinga Haalanda je še vedno vprašanje, Daily Mail pa piše, da sta izključitev iz lige in nov začetek kluba v četrti ligi malo verjetna.

Vodstvo lige naj bi si prizadevalo, da bi bila kazen objavljena še pred odločitvijo o pritožbi kluba. Po poročanju omenjenega časnika odločitve o pritožbi ni pričakovati pred koncem januarja. Pri Daily Mailu trdijo, da bi Cityju lahko naložili celo dodaten odvzem točk, zaradi česar bi nekdanja ekipa Pepa Guardiole morala ostati še eno leto v drugoligaški konkurenci. Omenja se tudi visoka denarna kazen.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi kršitev finančnih pravil premier league je neodvisna komisija desetkratnega angleškega prvaka spoznala za krivega v več kot 100 točkah obtožnice. Vendar odločitev zaradi vložene pritožbe še ni dokončna.

Kot možni kazni se že nekaj časa omenjata odvzem več naslovov angleškega prvaka ali prisilni izpad iz lige. Domnevni odvzem točk bi imel skoraj enak učinek kot izpad. Če bi do tega prišlo, se postavlja veliko vprašanje, kakšna prihodnost čaka zvezdnike, kot je že omenjeni Haaland, saj imajo s klubom sklenjene pogodbe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po oceni Daily Maila bi izključitev Manchester Cityja iz lige lahko povzročila precejšen kaos v angleškem nogometu. Bržkone bi bilo treba razveljaviti izide že odigranih tekem, kjer pa bodo najbolj nagrajene tiste ekipe, ki so izgubile.

Preiskava kluba, ki se je začela leta 2023, se je nanašala na domnevne kršitve med sezonama 2009/10 in 2017/18. Klub, ki je leta 2023 dobil tudi elitno Ligo prvakov, se je na odločitev preiskovalne komisije že pritožil. Pri meščanih poudarjajo, da odločitev komisije iz več razlogov - pravnih, načelnih ali dejanskih - vsebuje "jasne in bistvene napake ter zato ni vzdržna".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI16

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Gernig
20. 10. 2026 12.11
Mah, da bi bil to kakšen manjši klub bi ga zbombardirali do te točke da bi propadel, zato pa ker je tu vmešana politika Združenih Arabskih emiratov, zgolj odvzem točk.
Odgovori
0 0
Spletko
20. 10. 2026 12.11
Goljufi
Odgovori
+1
1 0
Fossil
20. 10. 2026 11.53
Afrika
Odgovori
+1
1 0
Definbahija
20. 10. 2026 11.51
Je vedu šarlatan Pepe in ostali kaj vredni igralci zakaj morajo proč. Vse so vwdeli. Izgnat klub iz obličja. Enako kot PSG, Barco in Real. Vsi delujejo zato ker UEFA dopušča to
Odgovori
+0
1 1
Kolllerik
20. 10. 2026 11.38
Upam, da kmalu pride na vrsto tudi real.... Halland, dobrodošel v Barco...
Odgovori
+2
4 2
REAList7
20. 10. 2026 11.40
🤣🤣🤣
Odgovori
-2
0 2
LolSLO
20. 10. 2026 11.51
Hahaha nimajo več denarja niti za sodnike ..pa bi Haalanda :D
Odgovori
-2
0 2
Clovek
20. 10. 2026 11.53
Torej trdiš, da denarja za sodnike ni, ko pa Barcelona zmaga, pa pišete, da so podkupili sodnike xD Logika na kvadrat.
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
20. 10. 2026 12.03
Takole se izdajo sami sebe. Verjamem, da je zelo težko lagati in se ob tem še pretvarjat za neke pravičnike 😁
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0 0
pravica1
20. 10. 2026 12.10
Valda, ful pomemben nek klub tam na drugi strani evrope, zagotovo ne more spat ponoči :D
Odgovori
0 0
žikabato
20. 10. 2026 10.54
Se strinjam.barco itak nato pa real.
Odgovori
-1
0 1
jozefStefan
20. 10. 2026 10.36
Kje je Pep Guardiola? Baje najboljši trener vseh časov.
Odgovori
-1
1 2
REAList7
20. 10. 2026 10.36
Prvo oni, potem pa bo UEFA sankcionirala še najbolj odvraten nogometni klub barcelono za vso mahiniranje glede 18-letnega plačevanja NEGREIRI!
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-2
4 6
resnicab0li
20. 10. 2026 11.54
pol se bos pa zbudu
Odgovori
0 0
galyo77
20. 10. 2026 11.54
Tudi Perez ne nabija s to Negreiro tolko kot ti. Si dosadan do fundamenta...
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
20. 10. 2026 12.05
Takele pišete in potem se ravno ti še čudiš, ko prileti nazaj.
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0 0
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