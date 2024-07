Drastična sprememba kariere: Roberto Firmino posvečen v duhovnika

"Tri leta cerkve Manah. Kakšna nepozabna noč. Odkar smo srečali Kristusa, želimo, da ljudje spoznajo to ljubezen. Zdaj imamo še eno odgovornost: biti pastorji," je na Instagramu zapisal 32-letni napadalec, ki trenutno igra za savdski klub Al Ahli. Roberto Firmino je dejal, da biti pastor ni bil njegov začetni cilj, temveč misija, ki se je rodila po njegovem srečanju s Kristusom. Skupaj z njim je pastorka postala tudi njegova žena Larissa Pereira .

"Odkar sva srečala Kristusa, v najinih srcih gori željak da bi ljudje spoznali to ljubezen, ki naju je dosegla. Zdaj imava še eno odgovornost ... Biti pastorja po Božjem srcu in sodelovati s Kraljestvom," je povedal Firmino. Zahvalil se je pastorjema, ker sta verjela v njegovo duhovno pot in ga pri tem spodbujala. Cerkev Manah ima dva templja tudi v Liverpoolu, kjer je Firmino preživel osem sezon.