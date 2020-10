Drava izločila branilko pokalnega naslova Muro

Ptujčani, ki sicer igrajo v drugi ligi, so v Zavrču, kjer so igrali tekmo, prešli v vodstvo proti vodilni ekipi prve lige v 49. minuti, ko je enajstmetrovko unovčil Matic Marcius. V 80. minuti pa je po kotu z glavo zadel še Gabriele Piras in potrdil zmago Drave ter konec pokalne poti za branilko naslova.

Večina dvobojev odigrana že v sredo

V sredo je ljubljanska Olimpija igrala v gosteh v Brežicah in se znašla v precejšnjih težavah v 73. minuti, ko je svoj tretji zadetek na tekmi dosegel Ester Sokler, ki je bil uspešen še v 31. in 66. minuti. Takrat so domačini vodili s 3:1, pri Olimpiji je dotlej zadel le Ante Vukušić (29.). V 79. in 87. minuti pa sta Andres Vombergar in Miral Samardžić poskrbela za izenačenje in podaljšek. V tem ni bilo odločitve, sledile so enajstmetrovke. Domači se niso izkazali pri tem in zgrešili vse štiri svoje strele z bele pike, medtem ko so Ljubljančani zadeli dva od štirih za napredovanje v četrtfinale.

Prvoligaš Tabor je gostoval pri vodilni ekipi druge lige Kalcer iz Radomelj in po golih Kevina Grobryja v tretji in Mihe Hlada v 41. minuti vodil že z 2:0. Gal Primc in Gašper Petek pa sta v 52. in 55. minuti izid izenačila. Za popoln preobrat in radomeljski četrtfinale je v 83. minuti poskrbel Sacha Varga. Na Bonifiki pa sta se udarila prvoligaša Koper in Aluminij, po podaljšku je zmagal prvi s 3:1. Juš Štusej je goste popeljal do vodstva v 38. minuti, v 48. pa je izenačil Dare Vršič. S tem izidom se je tudi končal redni del, v 117. minuti pa je Primorcem četrtfinale prinesel Ivan Borna Jelić Balta. Piko na i je v prvi minuti dodatka k podaljšku postavil še Stefan Stevanović. Že v torek so se v četrtfinale prebili Mariborčani, ki so s 3:0 zmagali v Velenju proti Rudarju. Zadeli so Ilija Martinović (54.), Marcos Tavares (79.) in Jan Mlakar (90.). Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je sprejel nekatere spremembe za pokalno tekmovanje, sicer vezane na trženje pravic v sezoni 2020/21. Zmagovalec pokala bo dobil 60.000 evrov in 10.000 evrov v brezplačnih izdelkih, poraženec v finalu pa 10.000 evrov in 10.000 evrov v brezplačnih izdelkih.

Izid:

Drava - Mura 2:0(0:0)