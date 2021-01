Drenthe najprej bankrotiral, potem podpisal za tretjeligaša

Royston Drenthe, nekdanji nizozemski up in nogometaš madridskega Reala, je podpisal pogodbo s španskim tretjeligašem Racingom Murcio le nekaj dni po tem, ko je razglasil osebni stečaj, poročajo nekateri španski in angleški mediji.

Royston Drenthe je konec prejšnjega leta bankrotiral in na sodišču v Bredi začel proces osebnega stečaja, potem ko je zaradi napačnih vlaganj izgubil več kot tri milijone evrov. Propadel mu je butik v Rotterdamu, poskušal je z glasbeno in igralsko kariero, pri tem pa se je izogibal plačilu davkov, tako da so se dolgovi kopičili. Murcia je že njegov 12. klub v karieri, ki jo je leta 2007 začel v Feyenoordu, od koder je kot eden največjih nizozemskih talentov za 14 milijonov evrov odšel v Madrid, kjer pa je v štirih letih zbral le 46 nastopov in dosegel dva gola. Real ga je nato posodil Herculesu in Evertonu, nato pa je prestopil v Alanijo Vladikavkaz. Pozneje je igral še za Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas, Sparto Rotterdam in zadnje leto in pol za nizozemskega tretjeligaša Kozakken Boys. "V Španijo se mi ni bilo lahko vrniti. Moji otroci so bili žalostni, toda sprijaznili smo se, zdaj komaj čakam, da zaigram za nov klub," je dejal 33-letni bočni igralec, ki je za nizozemsko člansko reprezentanco zbral le en nastop, precej več jih je zbral v mlajših selekcijah.