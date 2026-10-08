Dresi nogometnih zvezdnikov prikaz sveta, v katerem živimo

Adidas večino svojih dresov proizvede v Kambodži. FOTO: Real Madrid

Novinarji britanske nacionalne radio-televizije so sledili izvoru dresov Arsenala, Liverpoola, Celtica in madridskega Reala. Pot jih je vodila do dveh tovarn v Kambodži, kjer v vsaki dela več kot tri tisoč zaposlenih. Na nikogaršnje presenečenje so ugotovili, da so zaposleni podvrženi psihičnim pritiskom, katastrofalnim delovnim razmeram in mizernim plačam. Cene uradnih dresov so v zadnjih letih poskočile za več kot polovico. Uradne "replike" se gibljejo okoli 100 evrov, medtem ko so "pravi" dresi, kakršne med tekmami nosijo nogometaši, še nekaj deset evrov dražji.

Po ugotovitvah BBC-ja so stroški blaga, šivanja in dostave povprečnega dresa v vrednosti 100 evrov le desetino njegove tržne cene.

Adidas, ki kot opremljevalec skrbi za osem premierligaških klubov, večino svojih dresov dobavlja iz Kambodže. Material je tja uvožen iz Tajske in Vietnama. Zaposleni v dveh tovarnah v okolici prestolnice Phnom Penh na teden delajo šestkrat po osem ur, njihova mesečna plača pa znaša okoli 190 evrov, kar je v skladu s tamkajšnjo zakonodajo. Ta pa žal ne jamči dostojnega življenja. "Težko je živeti s takšnim zaslužkom. Želela bi si, da mednarodni kupci vedo, da en njihov dres stane več, kot zaslužim v dveh tednih," je za BBC povedala neimenovana delavka v eni od tovarn, ki proizvaja uradne Adidasove drese. Temperatura v proizvodnji velikokrat preseže 35 stopinj, so potožili delavci, ki opozarjajo tudi na neznosno vlago. Pri Adidasu se branijo, da je delo v njihovih "partnerskih" tovarnah pod nadzorom in da tamkajšnji zaposleni zaslužijo tretjino več, kot znašajo minimalni življenjski stroški v državi. Delavci, ki na dan sešijejo tudi po 700 dresov, se s pojasnili nemškega proizvajalca ne strinjajo. "Če en dres stane več kot 100 evrov, koliko šele zaslužijo od 600 ali 700 dresov? Zaslužki so ogromni, nam pa na koncu ne ostane skoraj nič," njihove besede navaja BBC.

Nike večino svojih dresov proizvede na Tajskem in v Vietnamu, nekaj tudi v Gruziji. Na BBC-jevo prošnjo za komentar se niso odzvali. FOTO: Profimedia