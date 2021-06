Drevi polfinalna obračuna EP do 21 let

Najboljše štiri mlade reprezentance evropskega prvenstva do 21 let v Sloveniji in na Madžarskem danes čakata polfinalna obračuna. V Mariboru se bosta v Ljudskem vrtu pomerili izbrani vrsti Španije in Portugalske, kasneje pa v Szekesfehervarju na Madžarskem še Nizozemska in Nemčija.

Edina od četverice reprezentanc, ki še ni osvojila EP do 21 let, je Portugalska. Slednja je bila v skupinskem delu v Kopru in Ljubljani zelo prepričljiva, v četrtfinalu v ponedeljek pa je šele po podaljšku napredovala med štiri najboljše. Italijane je na koncu premagala s 5:3.

icon-expand Veselje portugalskih reprezentantov U21. FOTO: AP

Za preboj v finale se bodo Portugalci pomerili s petkratnimi zmagovalci tega tekmovanja in branilci naslova, Španci. Tudi ti so za napredovanje v polfinale potrebovali dodatnih 30 minut, v katerih so strli Hrvate.

icon-expand Španca Gonzalo Villar in Hugo Guillamon. FOTO: AP

V četrtfinalu je bila Nizozemska edina ekipa, ki je napredovala po 90 minutah. V izdihljajih tekme so "oranje" po drugem zadetku Myrona Boada pripravile popoln preobrat v drugem polčasu in slavile z 2:1 proti Francozom. V polfinalu bodo Nizozemci izzvali Nemce, ki so po enajstmetrovkah ugnali Dance.

icon-expand Utrinek z evropskega prvenstva U21. FOTO: AP

Španci na prvenstvu lovijo rekordni šesti naslov na EP do 21 let (1986, 1998, 2011, 2013, 2019), medtem ko se lahko s po dvema nazivoma najboljšega mladega kolektiva stare celine pohvalita Nizozemska (2006, 2007) in Nemčija (2009, 2017). Portugalci so dvakrat izgubili v finalu (1994, 2015).