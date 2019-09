Drinkwater osvajal napačno dekle, zaradi poškodb bo odsoten šest tednov

Še kar nekaj časa pa se to ne bo spremenilo, saj bo nekdanji angleški reprezentant zaradi poškodb, ki jih je staknil ob pretepu v enem izmed manchestrskih lokalov, moral počivati šest tednov. Burnley je kot razlog za njegov izostanek iz mlade ekipe, ki so se ji za obračun proti mladi ekipi QPR pridružili nogometaši, ki niso del reprezentančnih akcij svoje države, zapisal zgolj "poškodba". A so otoški mediji hitro izbrskali pravi izvor poškodbe. 29-letni vezist se je namreč v Manchestru zapletel v pretep, ki ga je povzročil s provokativnim obnašanjem. Drinkwater je namreč osvajal dekle branilca ekipe Scunthorpe United Kgosija Ntlheja, ki ga je pred izbruhom pretepa večkrat opozoril naj preneha, a naj bi mu Drinkwater odvrnil zgolj: "Tvoja punca gre danes domov z menoj." To je bilo dovolj, da ga je napadlo šest prijateljev Ntlheja, eden izmed njih pa naj bi po Drinkwaterju večkrat zamahnil z ostrim predmetom, kar je na glavi vezista Burnleyja pustilo hude poškodbe, a jih je po poročanju očividcev še dobro odnesel, saj naj bi imel eden izmed petih prijateljev, ki so branilcu četrtoligaša priskočili na pomoč, namen Drinkwaterju zlomiti noge.