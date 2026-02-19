Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Albanski klub, ki je kljuboval jugoslovanskemu režimu

Priština, 19. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Drita

V četrtek bo v Prištini nogometašem Celja nasproti stala Drita, klub, ki je slovenski javnosti skoraj popolna neznanka. A doma velja za simbol trme, upora in, kot pove že njegovo ime, svetlobe.

Več videovsebin
  • Sešlar: V Celje se želimo vrniti z dobro popotnico
    00:30
    Sešlar: V Celje se želimo vrniti z dobro popotnico
  • Svit Sešlar pred evropsko tekmo v Prištini
    00:23
    Svit Sešlar pred evropsko tekmo v Prištini

Svetloba proti režimu

Drita je bila ustanovljena leta 1947 v Gnjilanu, približno 50 kilometrov jugovzhodno od Prištine. Ustanovili so jo obrtniki in stari meščani, Albanci, ki so želeli svoj klub. V albanščini "drita" pomeni svetloba, zato ime ni bilo naključno - bilo je sporočilo.

Klub je od začetka vodil albanski del mesta, v času, ko je bil nogomet mnogo več kot le igra. Zanje je bil to tihi upor. Prvi nogometaši so trenirali v izjemno težkih razmerah. Brez ustreznih pogojev, pogosto brez hrane. Že od vsega začetka je bil klub trn v peti komunistični oblasti.

V Prištini na vsakem koraku plapolajo zastave, ki pričajo o močno prisotnem albanskem in kosovskem nacionalnem ponosu.
V Prištini na vsakem koraku plapolajo zastave, ki pričajo o močno prisotnem albanskem in kosovskem nacionalnem ponosu.
FOTO: 24ur.com

Rivalstvo z mestnim tekmecem, takratno Crveno zvezdo iz Gnjilana, je presegalo šport. Ustanovitelji in igralci so bili izključno Albanci. Leta 1952 je oblast udarila in ukinila klub. Igralci so morali prestopiti k Zvezdi, ki je tedaj že veljala za večetnično ekipo, a ideja o Driti ni umrla. Drita je tako nastopala v ligi kosovske pokrajine, kjer je v sezoni 1962/63 osvojila naslov prvaka.

Razdeljeno mesto, razdeljena zgodovina

Med letoma 1990 in koncem vojne na Kosovu se je klub razdelil na dve različni ekipi. Navijači obeh klubov so si medsebojno očitali potvarjanje zgodovine ustanovitve.

Navijaški skupini obeh klubov iz Gnjilana sta stadion poimenovali po svoje. Intelektualet, navijači Drite, vztrajajo, da se stadion imenuje po Selamiju Osmaniju – Beziju, medtem ko Skifterat, privrženci Gjilanija, uporabljajo ime Agima Ramadanija. Uradno ime stadiona ostaja Mestni stadion Gnjilane.

Intelektualet (navijači Drite) menijo, da je bil Gjilani ustanovljen šele leta 1995, potem ko je nasledil Crveno zvezdo Gnjilane, in ga obtožujejo srbskega nacionalizma. Po drugi strani Skifterat (navijači Gjilanija) trdijo, da je Drita sprva nosila ime Poleti, klub, ki so ga ustanovili Srbi, in da se je šele po prihodu večjega števila Albancev preimenoval v Drita. Obe različici so številni funkcionarji obeh klubov in prebivalci mesta zavrnili.

Bezi je Drito popeljal na vrh

V devetdesetih letih je Drito prevzel Selami Osmani – Bezi, ki je postal mestna legenda. Pod njegovim vodstvom je klub v 15 letih dosegel vrh kosovskega nogometa. V tem obdobju je Drita osvojila naslov kosovskega prvaka v sezoni 2002/03, pokal v sezoni 2000/01 ter bila podprvak v sezonah 1999/00 in 2001/02.

Evropski preboj

Sezona 2025/26 je prinesla zgodovinski mejnik. Drita je postala prvi kosovski klub, ki se je uvrstil v drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov, potem ko je s skupnim izidom 4:2 izločila Differdange.

Preberi še Celjani po dolgem času v Evropi brez Riere: 'Nisem Albert, sem Ivan'

Postala je tudi drugi kosovski klub v ligaškem delu katerega od evropskih tekmovanj. V Konferenčni ligi je končala na 20. mestu. Premagala je Shkendijo in Shelbourne, remizirala z Omonio in KuPS-om, izgubila pa proti Rayu Vallecanu in AZ Alkmaarju.

Stadion, ki čaka na prenovo

Domači stadion kluba je mestni stadion v Gnjilanu. Objekt, zgrajen v času Jugoslavije, je dolgo predstavljal osrednje nogometno prizorišče v regiji, a je sčasoma postalo jasno, da infrastruktura ne ustreza sodobnim evropskim standardom.

Aprila 2017 se je začela rekonstrukcija stadiona, predvidena kot triletni projekt, stadion pa naj bi ustrezal četrti kategoriji po pravilih Uefe. Vrednost prenove je bila ocenjena na šest milijonov evrov. Predvidene so bile nove tribune, delno pokrite tribune, reflektorji in približno 10.000 sedežev. Prenova bi morala biti zaključena oktobra 2020, a je bil projekt leta 2022 prekinjen, ko je Občina Gnjilane prekinila pogodbo z izvajalcem. Kljub zapletom sta Ministrstvo za kulturo, mladino in šport ter Občina Gnjilane zagotovila dodatnih 12 milijonov evrov, maja 2025 pa je bila podpisana nova pogodba.

Ker stadion v Gnjilanu ne ustreza evropskim kriterijem, Drita domače evropske tekme igra na nacionalnem stadionu Fadil Vokrri v Prištini, ki sprejme skoraj 14.000 gledalcev. Pred nekaj meseci je tam v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo gostovala slovenska reprezentanca in remizirala z 1:1.

A ko na tem stadionu igra Drita, je vzdušje precej drugačno kot ob tekmah kosovske reprezentance. Tribune so občutno bolj prazne in prave nogometne evforije skorajda ni, medtem ko je ob reprezentančnih obračunih atmosfera izjemno naelektrena.

Razlagalnik

Rivalstvo med Drito in Crveno zvezdo Gnjilane je v času Jugoslavije preseglo zgolj športne okvirje. Drita je bila klub, ki so ga ustanovili in vodili izključno Albanci, in je predstavljal izraz njihove identitete in želje po avtonomiji. Crvena zvezda Gnjilane pa je bila klub, ki ga je podpirala oblast in je bil pogosto povezan s srbskim nacionalizmom. Tekme med njima so bile zato nabite s politično in nacionalno napetostjo, kar je odražalo širše družbeno-politične razmere na Kosovu znotraj Jugoslavije.

Selami Osmani, bolj znan kot Bezi, je ključna osebnost v novejši zgodovini nogometnega kluba Drita. V devetdesetih letih je prevzel vodenje kluba in pod njegovim vodstvom je Drita v 15 letih dosegla vrhunec svojega uspeha v kosovskem nogometu. Njegovo obdobje je zaznamovalo osvojitev naslova prvaka Kosova v sezoni 2002/03, zmago v pokalu leta 2001 ter več drugih vidnih uvrstitev. Velja za mestno legendo in ključnega moža, ki je klub popeljal do največjih uspehov.

Domači stadion kluba Drita je Mestni stadion Gnjilane, ki je bil zgrajen v času Jugoslavije. Kljub načrtom za obnovo in modernizacijo, ki naj bi stadion usposobili za evropske standarde (četrti kategoriji po pravilih Uefe), je bil projekt zaradi zapletov z izvajalci in financiranjem prekinjen. Ker trenutna infrastruktura stadiona v Gnjilanu ne ustreza zahtevam Evropske nogometne zveze (Uefe) za mednarodne klubske tekme, Drita svoje domače evropske dvoboje gosti na nacionalnem stadionu Fadil Vokrri v Prištini, ki izpolnjuje te kriterije in sprejme skoraj 14.000 gledalcev.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet priština kosovo drita celje

Vse na enem mestu: Inter klonil na Norveškem, Atletico bo še trepetal

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To otroci odnesejo v odraslost
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Po počitnicah nazaj v šolo? Tako bo lažje vam in otroku
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Starševstvo v digitalni dobi: učinki na generacijo Alfa
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
Spanec na hrbtu ogroža otroka?
zadovoljna
Portal
Lomilec ženskih src v objemu 33 let mlajše žene
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Dnevni horoskop: Tehtnice potrebujejo jasnost, škorpijoni zaupajo občutku
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Za spomladansko obutev je še prezgodaj, to so popolni škornji za prehodni čas
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
Vitamin D in magnezij: kaj se zgodi, če ju vzamete skupaj?
vizita
Portal
Uporaba telefona močno povečuje tveganje
Ali pršice prispevajo k smrčanju?
Ali pršice prispevajo k smrčanju?
Kako se pripraviti na sezono alergij že pozimi
Kako se pripraviti na sezono alergij že pozimi
Tradicionalna afriška prehrana kot naravna krepitev imunskega sistema?
Tradicionalna afriška prehrana kot naravna krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Direktor pojasnjuje, zakaj vas ne bo zaposlil
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Zvezdniku redka kartica Pokémon prinesla milijone
Tega z gotovino nikoli ne počnite
Tega z gotovino nikoli ne počnite
moskisvet
Portal
Najboljša oblika vadbe je tista, ki jo dejansko naredite
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Tragedija, ki je spremenila dirkaški svet
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
Najdaljši most nad vodo povzroča panične napade
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
7 znakov, da vaše prehranjevalne navade niso zdrave
dominvrt
Portal
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
Optimalno zaporedje čiščenja doma za zmanjšanje prašnih delcev
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
Italijanski 'lok ljubezni' zgrmel v morje
okusno
Portal
Kroglice brez peke, ki bodo navdušile tudi otroke
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
Popolno pecivo, ki se topi v ustih in ga vsi obožujejo
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sandokan
Sandokan
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534