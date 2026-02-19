Albanski klub, ki je kljuboval jugoslovanskemu režimu

Svetloba proti režimu

Drita je bila ustanovljena leta 1947 v Gnjilanu, približno 50 kilometrov jugovzhodno od Prištine. Ustanovili so jo obrtniki in stari meščani, Albanci, ki so želeli svoj klub. V albanščini "drita" pomeni svetloba, zato ime ni bilo naključno - bilo je sporočilo. Klub je od začetka vodil albanski del mesta, v času, ko je bil nogomet mnogo več kot le igra. Zanje je bil to tihi upor. Prvi nogometaši so trenirali v izjemno težkih razmerah. Brez ustreznih pogojev, pogosto brez hrane. Že od vsega začetka je bil klub trn v peti komunistični oblasti.

V Prištini na vsakem koraku plapolajo zastave, ki pričajo o močno prisotnem albanskem in kosovskem nacionalnem ponosu. FOTO: 24ur.com

Rivalstvo z mestnim tekmecem, takratno Crveno zvezdo iz Gnjilana, je presegalo šport. Ustanovitelji in igralci so bili izključno Albanci. Leta 1952 je oblast udarila in ukinila klub. Igralci so morali prestopiti k Zvezdi, ki je tedaj že veljala za večetnično ekipo, a ideja o Driti ni umrla. Drita je tako nastopala v ligi kosovske pokrajine, kjer je v sezoni 1962/63 osvojila naslov prvaka.

Razdeljeno mesto, razdeljena zgodovina

Med letoma 1990 in koncem vojne na Kosovu se je klub razdelil na dve različni ekipi. Navijači obeh klubov so si medsebojno očitali potvarjanje zgodovine ustanovitve.

Navijaški skupini obeh klubov iz Gnjilana sta stadion poimenovali po svoje. Intelektualet, navijači Drite, vztrajajo, da se stadion imenuje po Selamiju Osmaniju – Beziju, medtem ko Skifterat, privrženci Gjilanija, uporabljajo ime Agima Ramadanija. Uradno ime stadiona ostaja Mestni stadion Gnjilane.

Intelektualet (navijači Drite) menijo, da je bil Gjilani ustanovljen šele leta 1995, potem ko je nasledil Crveno zvezdo Gnjilane, in ga obtožujejo srbskega nacionalizma. Po drugi strani Skifterat (navijači Gjilanija) trdijo, da je Drita sprva nosila ime Poleti, klub, ki so ga ustanovili Srbi, in da se je šele po prihodu večjega števila Albancev preimenoval v Drita. Obe različici so številni funkcionarji obeh klubov in prebivalci mesta zavrnili.

Bezi je Drito popeljal na vrh

V devetdesetih letih je Drito prevzel Selami Osmani – Bezi, ki je postal mestna legenda. Pod njegovim vodstvom je klub v 15 letih dosegel vrh kosovskega nogometa. V tem obdobju je Drita osvojila naslov kosovskega prvaka v sezoni 2002/03, pokal v sezoni 2000/01 ter bila podprvak v sezonah 1999/00 in 2001/02.

Evropski preboj

Sezona 2025/26 je prinesla zgodovinski mejnik. Drita je postala prvi kosovski klub, ki se je uvrstil v drugi krog kvalifikacij za Ligo prvakov, potem ko je s skupnim izidom 4:2 izločila Differdange.

Postala je tudi drugi kosovski klub v ligaškem delu katerega od evropskih tekmovanj. V Konferenčni ligi je končala na 20. mestu. Premagala je Shkendijo in Shelbourne, remizirala z Omonio in KuPS-om, izgubila pa proti Rayu Vallecanu in AZ Alkmaarju.

Stadion, ki čaka na prenovo

Domači stadion kluba je mestni stadion v Gnjilanu. Objekt, zgrajen v času Jugoslavije, je dolgo predstavljal osrednje nogometno prizorišče v regiji, a je sčasoma postalo jasno, da infrastruktura ne ustreza sodobnim evropskim standardom. Aprila 2017 se je začela rekonstrukcija stadiona, predvidena kot triletni projekt, stadion pa naj bi ustrezal četrti kategoriji po pravilih Uefe. Vrednost prenove je bila ocenjena na šest milijonov evrov. Predvidene so bile nove tribune, delno pokrite tribune, reflektorji in približno 10.000 sedežev. Prenova bi morala biti zaključena oktobra 2020, a je bil projekt leta 2022 prekinjen, ko je Občina Gnjilane prekinila pogodbo z izvajalcem. Kljub zapletom sta Ministrstvo za kulturo, mladino in šport ter Občina Gnjilane zagotovila dodatnih 12 milijonov evrov, maja 2025 pa je bila podpisana nova pogodba.

Stadion Fadil Vokrri v Prištini. 24ur.com

Stadion Fadil Vokrri v Prištini. 24ur.com

Ker stadion v Gnjilanu ne ustreza evropskim kriterijem, Drita domače evropske tekme igra na nacionalnem stadionu Fadil Vokrri v Prištini, ki sprejme skoraj 14.000 gledalcev. Pred nekaj meseci je tam v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo gostovala slovenska reprezentanca in remizirala z 1:1. A ko na tem stadionu igra Drita, je vzdušje precej drugačno kot ob tekmah kosovske reprezentance. Tribune so občutno bolj prazne in prave nogometne evforije skorajda ni, medtem ko je ob reprezentančnih obračunih atmosfera izjemno naelektrena.