Drkušić pred sanjskim prestopom: boril se bo za vrh ruskega prvenstva

22-letni osrednji branilec se je še kot član mladinskih selekcij Krškega podal v tujino v nizozemski Heerenveen. Tam ni dobil veliko priložnosti za dokazovanje, zato se je v zimskem prestopnem roku sezone 2019/2020 vrnil v Slovenijo, kjer je podpisal za ambiciozni Bravo.

Prestop se je izkazal za zadetek v polno, saj je vse od prihoda v prestolnico standardni član prve ekipe. Za Ljubljančane je doslej odigral 71 tekem, od tega 69 v prvi ligi. V prvem delu letošnje sezone, ki ga je z Bravom sklenil na visokem četrtem mestu, je nosil tudi kapetanski trak.

Njegove dobre predstave pa očitno niso ostale neopažene. Že pred tedni so različni mediji poročali, da si ga želijo številni tuji klubi, omenjalo se je predvsem Turčijo in Poljsko. A po naših informacijah je boj za branilca, ki lahko po potrebi zaigra tudi na sredini igrišča, dobil ruski PFC Soči, trenutno tretja ekipa ruskega prvenstva.

Po 18 odigranih krogih je klub, za katerega je do lanske sezone igral tudi slovenski reprezentant Miha Mevlja, le za Zenitom iz Sankt Peterburga in moskovskim Dinamom. Za Zenitom ima sedem točk zaostanka. Za kako kakovostno moštvo gre, pa priča podatek, da je tržna vrednost vseh Sočijevih nogometašev ocenjena na 33 milijonov evrov. Za primerjavo: igralci Brava so skupaj "težki" nekaj manj kot štiri milijone in pol.