Slovenci želijo na Švedskem popraviti vtis

Branilec Vanja Drkušić je pred tekmo s Švedsko poudaril, da so v slovenskem taboru žalostni, ker nimajo več priložnosti za SP. "Ampak smo s fanti sprejeli to dejstvo in se polno motivirani pripravljamo na zadnjo tekmo. Dali bomo maksimum, da tekmo dobimo."

Gostovanje na Švedskem sledi tri dni po bolečem porazu na domačih tleh proti izbrani vrsti Kosova. Drkušić je dejal, da je sicer težko igrati na tri dni, ampak da je zdaj to celo dobro, da čim prej pozabijo slabo tekmo s Kosovom. "Bili smo razočarani in jezni, ampak to je za nami, gledamo le na tekmo s Švedsko, da popravimo vtis."

'Nisem se počutil kot heroj ob uspehih in ne počutim se, da me je treba izgnati'

Slovenci bodo proti Švedom igrali brez kapetana Jana Oblaka , ki je zaradi poškodbe že končal kvalifikacije. Namesto vratarja madridskega Atletica je bil vpoklican Martin Turk . Selektor Matjaž Kek ne more računati še na Petra Stojanovića , ki je na tekmi proti Kosovu dobil rdeči karton, že pred tem pa je ostal tudi brez Benjamina Šeška .

Slovenija se je s Švedsko srečala petkrat, trikrat je remizirala, dvakrat pa izgubila. Švede po novem vodi Anglež Graham Potter, ki je na klopi švedske reprezentance debitiral z visokim porazom v Švici (1:4).

Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov, v soboto pa so doma izgubili proti Kosovu z 0:2.