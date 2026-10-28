Drkušić s klopi videl sramoto Espanyola, dan po tem pa še odpustitev trenerja

Torkov poraz v pokalu copa del rey proti ekipi Sestao River, ki je po podaljšku slavila s 4:3, je bil zgolj kaplja čez rob. "Espanyol se je odločil, da konča sodelovanje z Manolom Gonzalezom na mestu trenerja. Strani se razhajata po več kot treh sezonah in 107 tekmah pod njegovim vodstvom. V tem obdobju je trener pustil oseben in profesionalen pečat, tako na igrišču kot pri vsakodnevnem delovanju moštva," so zapisali pri Espanyolu.