Drkušić s klopi videl sramoto Espanyola, dan po tem pa še odpustitev trenerja

Torkov poraz v pokalu copa del rey proti ekipi Sestao River, ki je po podaljšku slavila s 4:3, je bil zgolj kaplja čez rob. "Espanyol se je odločil, da konča sodelovanje z Manolom Gonzalezom na mestu trenerja. Strani se razhajata po več kot treh sezonah in 107 tekmah pod njegovim vodstvom. V tem obdobju je trener pustil oseben in profesionalen pečat, tako na igrišču kot pri vsakodnevnem delovanju moštva," so zapisali pri Espanyolu.
Gonzalez je vodenje Espanyola prevzel marca 2024 in ekipo nemudoma popeljal do napredovanja v najvišji rang španskega nogometa.
Njegov naslednik za zdaj še ni znan, naslednja tekma primere division pa Espanyol čaka že ta petek v gosteh proti Villarrealu.
Copa del Rey, uradno znan kot Campeonato de España – Copa de Su Majestad el Rey, je najstarejše špansko nogometno tekmovanje, ki ga organizira Španska kraljeva nogometna zveza. Ustanovljeno je bilo leta 1903 in v njem tekmujejo klubi iz različnih ravni španskega nogometnega sistema. Znan je po svojem izločilnem formatu, ki pogosto omogoča tako imenovana 'presenečenja', kjer manjši klubi iz nižjih lig premagajo ugledne prvoligaše.
Primera División, bolj znana pod imenom La Liga, je najvišja profesionalna nogometna liga v Španiji. Ustanovljena je bila leta 1929 in velja za eno najboljših ter najbolj gledanih nogometnih lig na svetu. V njej tekmuje 20 klubov, ki se skozi sezono borijo za naslov državnega prvaka ter za uvrstitev v prestižna evropska klubska tekmovanja, kot sta Liga prvakov in Evropska liga.
Izpad (relegacija) je proces, pri katerem klubi, ki na koncu sezone v svoji ligi zasedejo najnižja mesta na lestvici, v naslednji sezoni tekmujejo v nižjem kakovostnem rangu. V španskem nogometu trije najslabše uvrščeni klubi iz Primere División ob koncu sezone izpadejo v drugo ligo, imenovano Segunda División. Ta sistem zagotavlja tekmovalnost skozi celotno sezono, saj se klubi borijo tako za vrh lestvice kot tudi za obstanek v ligi.
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