Drkušić uradno pri Sočiju

To, o čemer smo pred dnevi že neuradno poročali, je zdaj postalo tudi uradno. "Zaključuje se obdobje v moji karieri, ki mi bo za vedno ostalo v lepem spominu. NK Bravo mi je dal priložnost, da se razvijem kot nogometaš in tudi kot oseba. Skoval sem prijateljstva, ki bodo ostala za vedno. Vsaka minuta, ki sem jo preživel na igrišču, oblečen v dres Brava, mi je bila čast in neizmerno veselje. Rad bi se zahvalil vsem, ki so bili vpleteni v mojo zgodbo pri NK Bravo. Svoji ekipi pa želim obilo sreče v nadaljevanju sezone. Hvala za vse!" je za spletno stran ljubljanskega kluba dejal 22-letni Vanja Drkušić.