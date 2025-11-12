Drkušić: Zavedamo se, kaj moramo narediti - osvojiti šest točk

"Priprave se ne razlikujejo od prejšnjih. Zavedamo se, kaj moramo narediti - osvojiti šest točk. S fanti smo polno motivirani in komaj čakamo na obe tekmi," je pred današnjim treningom na Gorenjskem povedal branilec Vanja Drkušić.

Prav obramba bo po njegovem eden ključnih elementov na poti do uspeha v soboto proti Kosovu in tudi v torek proti Švedski. "Vse izhaja iz dobre obrambe. Tako smo bili uspešni na evropskem prvenstvu. Moramo zaupati v to, kar delamo, in prišli bodo tudi zadetki. Odsotnost Benjamina Šeška je velik 'hendikep', a to je nogomet. Morali se bomo znajti tudi brez njega. To bo za nas še dodaten motiv, saj bomo igrali tudi zanj," je dodal 26-letnik, ki igra za Zenit Sankt Peterburg.

Slovenci so se v teh kvalifikacijah že merili s kosovsko vrsto, v Prištini so se prejšnji mesec z njo razšli brez zadetkov, čeprav so imeli glede na prikazano na pladnju tudi poln plen, ki bi še kako prav prišel pred novembrskima preizkušnjama. Toda Drkušić je optimist za obračun s Kosovom v Stožicah.

"Na Kosovu smo odigrali zelo kakovostno tekmo in si po mojem mnenju zaslužili zmago. Tokrat igramo doma, pred svojimi navijači in če bomo pravi, nas ne bi smelo skrbeti. Vsekakor pa nas čaka zahtevna naloga, saj bodo tudi nogometaši Kosova, ki so zelo kakovostni, prišli v Stožice polni motiva," je še dodal Drkušić.

Tudi Sandi Lovrić meni, da bosta tekmi s Kosovom in nato v torek na Švedskem zahtevni. "Čakata nas dve zelo pomembni in zahtevni tekmi. Pripravljamo se dobro, smo samozavestni in moramo pokazati svojo kakovost na igrišču. V Prištini smo dokazali, da lahko igramo z njimi, a žal nismo zadeli. Tokrat bomo imeli podporo domačih gledalcev, ki nam bodo zagotovo dali dodatno energijo, da zmagamo. V zadnjih letih je bilo vselej tako in prav s tribun smo črpali dodatno moč do uspehov," je še dodal Lovrić.

Slovenija se je s Kosovom doslej merila trikrat in ima dve zmagi ter že omenjen remi. Tokrat bo zmaga nujna, a jo bodo Slovenci lovili brez Šeška in tudi brez Adam Gnezde Čerina, ki bo počival zaradi kartonov. Tudi Kosovo ne bo v polni zasedbi, saj bo manjkal prvi vratar Arijanet Muric, toda izbranci Franca Fode verjamejo, da lahko dosežejo želeno. Že točka v Ljubljani bi jim zagotovila drugo mesto.

"Najprej se merimo s Slovenijo, kjer si želimo vsaj točko, čeprav lahko s skupino igralcev, ki jo imamo, gremo na zmago. Ekipa je igrala na izjemni ravni, še posebej proti Švedski, kjer so vsi dali 100 odstotkov, in dosegli smo želene rezultate. S to skupino igralcev smo lahko in si zaslužimo biti del svetovnega prvenstva," je za kosovsko nogometno zvezo povedal napadalec Metalista Harkiva Baton Zabergja, ki se je v reprezentanco vrnil po poškodbi. Povratnik je tudi izkušeni branilec Amir Rrahmani iz Napolija.