Drkušićev debi predčasno končal topovski udar

Nogometaši beograjske Crvene zvezde so se v 7. krogu Superlige Srbije v Gornjem Milanovcu merili z Radničkim 1923. Tekmo, ki je bila debitantska za Vanjo Drkušića, pa so zaznamovali izgredi navijačev. Ti so na igrišče metali pirotehnična sredstva, v zadnji minuti prvega polčasa pa je na igrišče priletel tudi topovski udar. Eksplodiral je prav v bližini slovenskega reprezentanta, zaradi česar je ta že po polovici odigranega časa moral na klop.