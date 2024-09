Drobne prevzel Muro

Oskar Drobne koncu igralske kariere se je podal v trenerske vode, kjer je najprej vodil Šmartno 1928, nato pa Mons Claudius, Šampion, Radomlje, Aluminij in Rogaško. Ravno s slednjimi mu je v lanski sezoni uspelo spisati izjemno nogometno zgodbo na igrišču, ko je bila Rogaška hit spomladanskega dela prvenstva, kjer je osvojila naslov pokalnih prvakov, obenem pa bila ena najboljših ekip v tem času. Pogodbo z Muro je, kot piše uradna klubska spletna stran, podpisal do 30.6.2026.

Ob prihodu novega trenerja pa še ena kadrovska novica iz Murske Sobote, delo športnega direktorja bo pri črno-belih, kot piše uradna spletna stran, prevzel George Juncaj, njegov pomočnik pa ostaja Žiga Kous. "Odločitev, da pridem v Fazanerijo sploh ni bila težka, zelo hitro smo našli skupni jezik z vodstvom kluba. Vesel sem, da prihajam v Mursko Soboto in vem, da me čaka zahtevno delo in zahtevna publika, a hkrati lahko obljubim, da bomo z ekipo delali maksimalno in naredili vse, da bomo čim bolj uspešni," je za klubsko spletno stran dejal Drobne.