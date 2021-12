Druga kariera za Fabia Coentrãa: 'Ribištvo ni nobena sramota'

Fabio Coentrão je z Real Madridom kar dvakrat osvojil Ligo prvakov, dvakrat pa se je veselil tudi naslova v španski La Ligi. Coentrão se je rodil v mestu Vila do Conde, ki velja za eno najstarejših na Portugalskem, že dolgo pa slovi po ribištvu. In nekdanji portugalski reprezentant je že od malih nog imel dve ljubezni: nogomet in ribištvo. Jasno je, da ga je ob uspešnem nogometnem razvoju pot sprva vodila k uresničitvi nogometnih sanj, ob zgodnjem nogometnem pokoju (upokojil se je pri vsega 33 letih) pa bo zdaj razvijal še drugo strast, tj. ribištvo.

"Ljudje, ki ljubijo morje in ki želijo doživeti morsko izkušnjo, morajo slediti svoji volji oz. sanjam. To je služba tudi za nove generacije. Življenje na morju ni sramota, kot marsikdo misli. Gre za delo, kot je kakršno koli drugo. In ne samo to. Morje je čudovito in potrebujemo ga, rabimo ljudi, ki delajo tukaj. Ti delavci bi morali biti spoštovani tako kot tisti, ki se ukvarjajo z drugimi poklici," je Coentrão poudaril v pogovoru za portugalsko televizijo Empower Brand Channel.