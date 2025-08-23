Druga plat 'bogatih investitorjev': Američani Domžale zapustili že po dveh mesecih

Iz NK Domžale so na začetku poletja sporočili, da so prišli do sporazumnega dogovora z investitorji iz Amerike, ki naj bi s pomočjo sodelavcev iz Hrvaške poskrbeli za nujno potrebno finančno injekcijo in strokovno ter infrastrukturno podporo klubu, ki se je v minuli sezoni boril za obstanek v Prvi ligi. Manj kot dva meseca pozneje se je optimizem v Domžalah spremenil v kaos. Investitorji so sporočili, da klub zapuščajo, prihodnost Domžal pa je še bolj negotova, kot je bila pred njihovim prihodom.

"Osnovna ideja in osnovni razlogi, zakaj so se odločili za sodelovanje z nami, so bili naša akademija in dobra proizvodnja igralcev ter kakovostno delo. Želeli smo dodatno okrepiti akademijo, dodatno izboljšati pogoje in nadaljevati z vključevanjem mladih slovenskih igralcev v člansko ekipo. Dodatno smo želeli tudi prvo moštvo in mlajše selekcije držati finančno nad vodo, razvijati igralce in poskušati fante malo dlje zadržati. Dolgo časa smo pripravljali to zadevo skupaj, potem pa je relativno hitro prišla njihova odločitev, da so se meni zahvalili za sodelovanje, s čimer jaz niti od začetka nisem imel večjih težav. Nikakor nisem želel biti razlog, da ne bi prišlo do tega sodelovanja oziroma do prevzema," je minuli teden v novem delu našega POPkasta o prihodu novih investitorjev dejal nekdanji dolgoletni športni in izvršni direktor NK Domžale Matej Oražem.

"Klub je vedno na prvem mestu. Vsekakor pa je dejstvo, da moram jaz narediti vse, kar je potrebno za to, da lahko klub bolje funkcionira v prihodnje. To je bila naša skupna ocena. Ali bo temu res tako ali ne bo? Pustimo se presenetiti. Slovenski nogomet ima s tujimi investitorji namreč toplo-hladne izkušnje," je takrat dodal. Nekaj dni pozneje so iz mesta blizu Ljubljane prišle novice, ki pričajo o popolni ohladitvi odnosov med novimi investitorji in tistim, kar je še ostalo od kluba, ki se je pred leti redno uvrščal v kvalifikacije za evropska tekmovanja. Po prihodu v klub so se novi investitorji za sodelovanje zahvalili številnim zaposlenim, ne le Oražmu. Poskrbeli so tudi za veliko sprememb v članskem moštvu. Domžalčanom so obljubljali veliko, manj kot dva meseca pozneje pa po šestih porazih v prvih šestih krogih v državnem prvenstvu zapuščajo Slovenijo.

Gost najnovejšega POPkasta je bil nekdanji športni in izvršni direktor NK Domžale Matej Oražem FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Spletna stran Nogomania je objavila odziv investitorjev, ki je bil posredovan prek odvetniške pisarne Stamenković in Strmčnik: "Obveščamo Vas, da je skupina investitorjev, ki jo zastopa gospod Tom Zelenović, vstopila v NK Domžale konec junija 2025 z namenom, da v času tranzicijskega obdobja, ki se pravkar zaključuje, izvede analizo, preoblikovanje in prevzem društva NK Domžale. V tranzicijskem obdobju so se investitorji soočili z dejstvi, ki žal narekujejo umik iz delovanja društva NK Domžale. Investitorji so se zavedali stanja prve ekipe in so k temu segmentu pristopili odgovorno in potrpežljivo, z osredotočenostjo na dolgoročno perspektivo. Pri tem želimo pojasniti, da športni rezultat prve ekipe ni vplival na odločitev o umiku. Skupina investitorjev se zahvaljuje vsem, ki so v preteklem obdobju sodelovali s Klubom: mestu in občini Domžale ter vsem povezanim institucijam, Nogometni zvezi Slovenije, medijem, sponzorjem, navijačem, zaposlenim in strokovnemu kadru, igralcem, staršem in agentom. Klubu želimo uspešno prihodnost," so zapisali.

Veliko je nejasnega, marsikaj bodo morali raziskati tisti, ki so ostali v klubu. "Nogometni klub Domžale obvešča, da je po zadnjih dogodkih, povezanih z odhodom domnevnih investitorjev, klub ostal brez pravih odgovorov in pojasnil," so Domžalčani zapisali v sporočilu za javnost. "Po vseh opravljenih pogovorih smo pričakovali resen pristop ter dolgoletno sodelovanje, a so se investitorji po dveh mesecih nenadoma odločili za umik. Naša dolžnost je, da zaščitimo igralce, zaposlene in navijače ter zagotovimo stabilnost kluba. V naslednjem tednu bo več znanega o nadaljnjih korakih kluba," so še dodali.