Druga plat 'bogatih investitorjev': Američani Domžale zapustili že po dveh mesecih

"Osnovna ideja in osnovni razlogi, zakaj so se odločili za sodelovanje z nami, so bili naša akademija in dobra proizvodnja igralcev ter kakovostno delo. Želeli smo dodatno okrepiti akademijo, dodatno izboljšati pogoje in nadaljevati z vključevanjem mladih slovenskih igralcev v člansko ekipo. Dodatno smo želeli tudi prvo moštvo in mlajše selekcije držati finančno nad vodo, razvijati igralce in poskušati fante malo dlje zadržati. Dolgo časa smo pripravljali to zadevo skupaj, potem pa je relativno hitro prišla njihova odločitev, da so se meni zahvalili za sodelovanje, s čimer jaz niti od začetka nisem imel večjih težav. Nikakor nisem želel biti razlog, da ne bi prišlo do tega sodelovanja oziroma do prevzema," je minuli teden v novem delu našega POPkasta o prihodu novih investitorjev dejal nekdanji dolgoletni športni in izvršni direktor NK Domžale Matej Oražem.
"Klub je vedno na prvem mestu. Vsekakor pa je dejstvo, da moram jaz narediti vse, kar je potrebno za to, da lahko klub bolje funkcionira v prihodnje. To je bila naša skupna ocena. Ali bo temu res tako ali ne bo? Pustimo se presenetiti. Slovenski nogomet ima s tujimi investitorji namreč toplo-hladne izkušnje," je takrat dodal.
Nekaj dni pozneje so iz mesta blizu Ljubljane prišle novice, ki pričajo o popolni ohladitvi odnosov med novimi investitorji in tistim, kar je še ostalo od kluba, ki se je pred leti redno uvrščal v kvalifikacije za evropska tekmovanja. Po prihodu v klub so se novi investitorji za sodelovanje zahvalili številnim zaposlenim, ne le Oražmu. Poskrbeli so tudi za veliko sprememb v članskem moštvu. Domžalčanom so obljubljali veliko, manj kot dva meseca pozneje pa po šestih porazih v prvih šestih krogih v državnem prvenstvu zapuščajo Slovenijo.
Spletna stran Nogomania je objavila odziv investitorjev, ki je bil posredovan prek odvetniške pisarne Stamenković in Strmčnik: "Obveščamo Vas, da je skupina investitorjev, ki jo zastopa gospod Tom Zelenović, vstopila v NK Domžale konec junija 2025 z namenom, da v času tranzicijskega obdobja, ki se pravkar zaključuje, izvede analizo, preoblikovanje in prevzem društva NK Domžale. V tranzicijskem obdobju so se investitorji soočili z dejstvi, ki žal narekujejo umik iz delovanja društva NK Domžale.
Investitorji so se zavedali stanja prve ekipe in so k temu segmentu pristopili odgovorno in potrpežljivo, z osredotočenostjo na dolgoročno perspektivo. Pri tem želimo pojasniti, da športni rezultat prve ekipe ni vplival na odločitev o umiku. Skupina investitorjev se zahvaljuje vsem, ki so v preteklem obdobju sodelovali s Klubom: mestu in občini Domžale ter vsem povezanim institucijam, Nogometni zvezi Slovenije, medijem, sponzorjem, navijačem, zaposlenim in strokovnemu kadru, igralcem, staršem in agentom. Klubu želimo uspešno prihodnost," so zapisali.
Veliko je nejasnega, marsikaj bodo morali raziskati tisti, ki so ostali v klubu. "Nogometni klub Domžale obvešča, da je po zadnjih dogodkih, povezanih z odhodom domnevnih investitorjev, klub ostal brez pravih odgovorov in pojasnil," so Domžalčani zapisali v sporočilu za javnost. "Po vseh opravljenih pogovorih smo pričakovali resen pristop ter dolgoletno sodelovanje, a so se investitorji po dveh mesecih nenadoma odločili za umik. Naša dolžnost je, da zaščitimo igralce, zaposlene in navijače ter zagotovimo stabilnost kluba. V naslednjem tednu bo več znanega o nadaljnjih korakih kluba," so še dodali.
To niti približno ni prva slaba izkušnja (ne zgolj slovenskih) nogometnih klubov z raznoraznimi investitorji, ki se pojavijo s številnimi obljubami, ki na koncu prepogosto ostanejo neizpolnjene. Investitorji so zaposlene, ki so ostali v klubu, obvestili o svojem odhodu. Trdijo, da naj bi bili dolgovi kluba višji od pričakovanj, čeprav v klubu trdijo, da temu ni tako. Zdaj je vprašanje, kdo bo klub vodil v prihodnje. Matej Oražem uradne funkcije več nima, je pa eden redkih, ki je seznanjen s podrobnostmi delovanja kluba, kar je v takih kriznih časih lahko odločilno. Oražem nam je sporočil, da razmišlja o povratku, stopil je tudi v stik z nekdanjimi sodelavci in kadrom, ki je v minulih mesecih zapustil klub. Prihodnost je nejasna, položaj zapleten, slovenski nogomet pa v takih primerih največ trpi.
