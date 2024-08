Druge lige 'životarijo', povprečen klub iz Premier lige pa zapravlja 230 milijonov

Do zdaj so torej po poročanju portala Transfermarkt zapravili že 171,7 milijona evrov, a tu naj se ne bi ustavili. Po poročanju (skoraj) vedno zanesljivega italijanskega novinarja Fabrizia Romana , naj bi v kratkem prišla tudi Ferdi Kardioglu iz Fenerbahčeja in Matt O'Riley iz Celtica. Oba naj bi svojima nekdanjima kluboma priskrbela odškodnino 30 milijonov evrov. To pomeni, da bo Brighton pred začetkom zadnjega tedna prestopnega roka na okrepitve zapravil zavidanja vrednih 232 milijonov evrov.

Manj so do zdaj na primer zapravili toliko kritizirana saudska Pro liga, portugalska, turška in nizozemska liga. Res je, da so premierligaši v tem času tudi prejeli 1,3 milijarde evrov za odhajajoče igralce. Na drugem mestu zapravljivcev se z 780 milijoni nahaja italijanska Serie A, na tretjem pa presenetljivo francoska Ligue 1, ki je zahvaljujoč PSG-ju (170 milijonov) in Marseillu (85 milijonov) za prestope porabila 660 milijonov evrov. To pomeni, da je Premier liga za prestope prejela več kot sta skupaj porabil francosko in italijansko prvenstvo. A vseeno so Angleži v "neto minusu" 600 milijonov evrov.

Glede na zgodovino lahko brez zadržkov domnevamo, da bodo prav angleški klubi v zadnji dneh poletnega prestopnega roka še bolj dejavni, saj na primer velikan Liverpool v svoje vrste ni privabili niti enega nogometaša. Razlogov za angleško dominanco je veliko, predvsem so povezani z odličnim marketingom, a presenetljivo najdemo špansko La ligo šele na petem mestu največjih zapravljivcev. Pregovorno finančno odgovorna Bundesliga je na primer s 541 milijoni do zdaj zapravila 22 milijonov evrov več od Špancev. Za to sta najbolj kriva velikana iz Katalonije in španske prestolnice. Barcelona je do zdaj zapravila zgolj 57,7 milijona evra na Danija Olma in Paua Victorja, Real Madrid pa 49 milijonov za Endricka in Joseluja. Pri aktualnih evropskih klubskih prvakih je slika sicer rahlo nerealna, ker se je Kylian Mbappe v Madrid preselil brez odškodnine.