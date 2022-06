Drugi polčas proti Srbom je dokaz, da je čas za spremembo, čeprav Kek ostaja

Kekov pomočnik Boštjan Cesar je na tekmah proti Norveški in Srbiji kot v. d. selektorja osvojil edini točki Slovenije v letošnji Ligi narodov. Po slabih predstavah na prvih dveh tekmah v skupini 4 Lige narodov B, v Beogradu proti Srbiji in v Stožicah proti Švedski je bila morala med slovenskimi navijači na dnu. Odličen kazalnik tega je dejstvo, da so se v nedeljo zvečer v Stožicah veliko bolj domače počutili gostujoči nogometaši Srbije. Polne Stožice so namreč v veliki večini navijale prav zanje.

Drugi polčas je bil nekaj popolnoma drugega. Zadetka Adama Gnezde Čerina in velikega upa slovenskega nogometa Benjamina Šeška , sta bila posledica veliko bolj zavzete igre vseh enajstih igralcev na zelenici, ki so na prsih nosili slovenski grb.

Cesar je priznal, da je pogled na rdeče tribune vplival na njegove igralce. "Verjetno je tudi to podžgalo fante. Po dolgem času je bil stadion poln. Ni sicer dobro, da so na domači tekmi navijači na drugi strani, ampak smo se na to pripravili," je psihično stanje svojih začasnih varovancev opisal nekdanji branilec. Mogoče je tudi zato prvi polčas nedeljske tekme toliko spominjal na obračun natanko teden dni prej, ko so Srbi brez težav odpravili bledo Slovenijo.

Prav omenjene menjave so bile toliko ključne, kolikor so bile nujne in pogumne. "Slišali smo se s selektorjem. Po tekmi je bil srečen in nam je čestital ," je dejal Cesar in predvsem z začetkom zadnjega stavka namignil, da odločitev med polčasoma mogoče ni padla v domači dnevni sobi še vedno aktualnega selektorja Matjaža Keka . Resnice seveda javnost ne bo zlahka izvedela, kljub temu pa so dejstva jasna. Slovenija letos pod vodenjem Matjaža Keka na štirih tekmah še ni zmagala.

"Po prvem polčasu nismo bili zadovoljni. Povedali smo si določene stvari. Drugi polčas smo začeli visoko, agresivno, to se nam je obrestovalo. Povedal sem fantom, kako moramo stati. Gnezda Čerin je stal prenizko. To so fantje naredili. Kurtič je stopil višje. Vse tri menjave so osvežile igro," je po tekmi dejal Cesar.

'Poslušali so me'

"To ni vprašanje zame. Fantastično je bilo, da sem lahko vodil reprezentanco na teh dveh tekmah. Fantje so reagirali fenomenalno. Poslušali so me. Zelo sem zadovoljen s tem, kako smo trenirali in igrali," je Cesar dal jasno vedeti, da sta zadnja rezultata slovenske reprezentance posledica njegovega dela in pristopa.

Oglasil se je Mijatović, Kek ostaja

Na vrsti je bilo vodstvo NZS, ki je ljubiteljem nogometa moralo sporočiti, ali je Kek med "bolniško" izgubil službo. Odgovor predsednika NZS Radenka Mijatovića je bil odločen ne.

"Selektor Matjaž Kek bo po okrevanju nadaljeval svoje delo, strokovni ekipi A reprezentance na čelu z Boštjanom Cesarjem, ki je ob fizični odsotnosti selektorja zaradi koronavirusa in po neprijetnem porazu v Beogradu, reprezentanco pripeljala do dveh odličnih predstav proti Norveški v gosteh in Srbiji doma. Iskreno se mu zahvaljujem za zelo dobro opravljeno delo," je v sporočilu za javnost dejal Mijatović.