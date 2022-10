Drugi poraz Bijola in Lovrića v sezoni

Na uvodni nedeljski tekmi so Videmčani, eno od presenečenj sezone, doživeli drugi ligaški poraz sezone, a ostali na šestem mestu. Ola Aina je goste popeljal do vodstva v 14. minuti, izenačil pa je Gerard Deulofeu v 26. Zmagoviti zadetek za goste je dosegel Pietro Pellegri v 69. minuti. Bijol je igral celo tekmo in dobil rumeni karton, Lovrić pa je bil na igrišču od 65. minute.