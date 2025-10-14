Drugi poraz s Kosovom odnesel švedskega selektorja

Švedska je po porazih s Švico in Kosovom ostala brez možnosti, da se na svetovno prvenstvo prebije skozi kvalifikacije. Edino točko je v prvem krogu vknjižila v Stožicah (2:2), kar je bilo premalo, da bi selektor Jon Dahl Tomasson zadržal svojo službo.

Danski strokovnjak je na švedski klopi zdržal vsega leto in pol. Najprej je Švede popeljal v divizijo B Lige narodov, v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo pa je vse šlo po zlu. Zvezdniška zasedba, v kateri izstopata Viktor Gyökeres in Alexander Isak, svojega statusa nikakor ni uspela potrditi na igrišču. Po remiju s Slovenijo je dvakrat izgubila proti Kosovu, vmes pa jo je precej zanesljivo v Stockholmu premagala še Švica.

Jon Dahl Tomasson FOTO: Profimedia icon-expand

Jon Dahl Tomasson je bil le nekaj ur po porazu s Kosovom, ki je zmanjšal možnosti Slovenije za drugo mesto v skupini, odpuščen z mesta selektorja. "Odločitev izvršnega odbora Švedske nogometne zveze temelji na dejstvu, da reprezentanca ni dosegla rezultatov, ki smo jih pričakovali. Še vedno obstaja možnost za dodatne kvalifikacije marca, naša odgovornost pa je zagotoviti najboljše možne pogoje, da se lahko uvrstimo na svetovno prvenstvo. V tem smislu menimo, da je potrebna nova vodstvena struktura v obliki novega selektorja," je pojasnil predsednik zveze Simon Aström.

Direktor reprezentanc na švedski nogometni zvezi Kim Källström je dodal: "Verjamemo, da se ta ekipa lahko uvrsti na svetovno prvenstvo, če bo marca možnost za dodatne kvalifikacije. Rad bi se zahvalil Jonu za to obdobje. Jon je bil profesionalen v odnosu z igralci, vodstvom v reprezentanci in nogometno zvezo. Vedno je žalostno, ko se poti razidejo, a nogomet temelji na rezultatih in prišli smo do točke, ko ti niso bili dovolj." Švedi bodo kvalifikacijsko skupino najverjetneje končali na zadnjem mestu, a si lahko dodatne kvalifikacije za SP priigrajo zavoljo zmage v svoji skupini Lige narodov.