Drugi zaporedni poraz Barcelone, boljša je bila Almeria

Nogometaši Barcelone so iz Lige Europa izpadli po porazu na Old Traffordu, kjer je bilo 2:1 za rdeče vrage.

Barcelona je imela v Almerii veliko terensko premoč. Imela je kar 72 odstotkov posesti žoge, a ji to ni pomagalo. Domači, ki so se večji del tekme posvečali branjenju, sploh po doseženem zadetku za 1:0 v 24. minuti, so si uspeli pripraviti več zrelih priložnosti, čemur priča podatek v strelih v okvir (4:1). Zato bi težko rekli, da je bila zmaga Almerie nezaslužena.