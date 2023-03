Drugoligaš s pomočjo Marciusove mojstrovine izločil Sežano

Po nogometaših Primorja, Celja in Kopra so si četrtfinale pokala Pivovarne Union danes priigrali še Rogaška, Maribor, Aluminij in Olimpija. Rogaška je z 1:0 v gosteh premagala sežanski Tabor, Maribor v Velenju Rudar s 4:0, Aluminij je doma s 4:2 izločil Fužinar, Olimpija pa s 3:1 v gosteh Nafto 1903.

Slatinčani, vodilna ekipa 2. SNL, so proti prvoligašu v Sežani povedli v 74. minuti, ko je po protinapadu s čudovitim in domiselnim lobom zadel Matic Marcius. Prednost so znali zadržati vse do konca in tako Kraševcem zadali sploh prvi poraz v spomladanskem delu. Rogaška je v prejšnjem krogu izločila Odrance, Tabor pa Šenčur.

Mariborčani, ki so v prejšnjem krogu izločili Krko, so znova igrali proti drugoligašu. Gostovali so pri velenjskem Rudarju, ki je med 16 prišel prek Dobrovcev. Po nekaj začetnih težavah vijoličnih, pri katerih je v članski konkurenci debitiral 18-letni Marcel Lorber, je ob koncu prvega polčasa zadel kdo drug kot Žan Vipotnik, prvi strelec prve lige. Ta je tudi podvojil prednost Maribora v 50. minuti, pred tem je v prvem delu zadel tudi okvir vrat. Do konca sta Ivan Brnić in Marko Tolić z goloma v 80. in 81. minuti le še potrdila napredovanje vijoličnih. V drugoligaškem obračunu Aluminija, ki je pred tem izločil Idrijo, in Fužinarja, ki je v osmino finala prišel prek Cvena, so bili uspešnejši domačini. Za Kidričane so zadeli Nik Marinšek v 43. z bele pike, Gašper Jovan v 53., Marko Brest v 72. ter Danijel Šturm v 88. minuti, za Korošce pa Chris Cener v sedmi ter Barnabas Nemeth v 50. minuti. V Lendavi pa je vodilna ekipa prve lige Olimpija povedla v tretji minuti z golom Mustafe Nukića, isti igralec pa je povečal prednost še v 34. minuti. V 42. minuti je bil četrtfinalist že znan, ko je Aldair Djalo zadel za 3:0. Mitja Novinič je v drugem polčasu le še kozmetično popravil izid. Nafta 1903 je med 16 napredovala prek kranjskega Triglava, Olimpija pa prek Ljutomera.

