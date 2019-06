Družbena omrežja eksplodirala: Buffon vozil 155 km/h in ni uporabljal varnostnega pasu

"Edino pravilo potovanja je, da se ne vrneš enak, kot ko si odšel. Treba se je vrniti drugačen," je pripisal ob objavi fotografije, ki je 41-letni italijanski vratar kljub plazom kritik ni odstranil. Svetu je želel poslati pomenljivo sporočilo, ki je pa ob fotografiji, za katero so jo pri španskem AS-u označili kot 'Buffonova najbolj ilegalna fotografija', ostalo skrito in nepomembno.

Gianluigi Buffon je z objavo na Instagramuskazil podobo gosposkega nogometaša, ki naj bi bil zgled in vzor tudi najmlajšim. Iz slike je razvidno, da vozi nad omejitvijo (155 km/h), poleg tega volan drži zgolj z eno roko, v ušesih ima tudi brezžične slušalke, v enemu od predalčkom pa je opaziti tudi škatlico cigaret. Ni čudno, da so družbena omrežja eksplodirala.

Mnogi so legendarnega vratarja kritizirali, da bi kot ikona evropskega svetovnega nogometa moral biti zgled mladim in tako ne bi smel promovirati vožnje nad dovoljeno mejo dovoljene hitrosti. No, dopustiti je treba možnost, da je Buffon potoval po Nemčiji, kjer je na nekaterih odsekih hitrost ni omejena. Poleg hitrost in neprivezanosti pa je sledilce zmotila tudi škatlica cigaret, ki ni nekaj, kar bi sodilo v zdrav življenjski slog nogometaša.