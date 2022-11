Družina Glazer sporočila: Manchester United je po 17 letih naprodaj

Vodstvo Manchester Uniteda je v torkovih poznih urah v uradnem sporočilu za javnost napovedalo "proces iskanja strateških alternativ za povečanje rasti uspešnosti kluba". V pojasnilu so zapisali, da je cilj predvsem iskanje svežega kapitala in sklepanja novih partnerstev, pri čemer pa so vrata odprta tudi za morebitno prodajo kluba.

Družina Glazer je Manchester United kupila leta 2005 za takrat približno 800 milijonov funtov (ob današnji konverziji približno 920 milijonov evrov) in se po 17-letnem lastništvu enega najtrofejnejših angleških klubov počasi spogleduje s prodajo, ki visi v zraku že nekaj časa. "Proces je zasnovan tako, da poveča prihodnjo rast kluba, tako na igrišču kot komercialno. Kot del tega procesa bo upravni odbor preučil vse strateške alternative, vključno z novimi naložbami v klub, prodajo kluba ali drugimi transakcijami, ki vključujejo podjetje. To bo vključevalo oceno večih pobud za krepitev kluba, vključno s prenovo stadiona in infrastrukture ter razširitvijo komercialnih dejavnosti kluba na svetovni ravni, vsaka v kontekstu krepitve dolgoročnega uspeha moške in ženske ekipe ter akademije kluba," so novico v uradnem sporočilu pojasnili pri Manchester Unitedu.

Ob tem sta izvršna sopredsednika in direktorja kluba Avram Glazer in Joel Glazer povedala: "Moč Manchester Uniteda temelji na strasti in zvestobi naše globalne skupnosti 1,1 milijarde navijačev in sledilcev. Ker želimo še naprej graditi na zgodovini uspeha kluba, je upravni odbor odobril temeljito oceno strateških alternativ. Ocenili bomo vse možnosti, da bi zagotovili, da bomo najbolje služili našim navijačem in da bo Manchester United čim bolje izkoristil priložnosti za rast, ki so klubu na voljo danes in v prihodnosti. Skozi ta proces bomo ostali popolnoma osredotočeni na služenje najboljšim interesom naših oboževalcev, delničarjev in različnih zainteresiranih strani." Glazerji so že dalj časa v nemilosti navijačev Rdečih vragov, ki si zaradi njihovih finančnih potez, že dalj časa želijo menjavo lastništva in proti Glazerjem tudi redno protestirajo.

