Družine zaprtih hrvaških navijačev v Grčiji so zaskrbljene za njihovo varnost

Prišel je čas, da se grška sodišča odločijo, kaj bodo storila s 105 navijači, ki so jih po množičnem pretepu in smrti Grka Michalisa Katsourisa v začetku minulega tedna aretirali grški policisti.

Do zdaj so bili udeleženci v pretepu v priporu, zdaj pa je prišel čas, da jih preselijo v zapore. Po poročanju RTL-a naj bi 36 obtožencev že opravilo to pot.

Njihova prihodnost je negotova, na Hrvaškem pa so se pojavili dvomi o varnosti grškega zapornega sistema. "Družine staršev hrvaških državljanov, ki so bili aretirani v Grčiji, so se zbrale, da izrazijo zaskrbljenost, ker je bil vsem aretiranim dodeljen preiskovalni zapor in sledila je premestitev v 16 zaporov. Njihova zaskrbljenost je utemeljena, ker se zavedamo poročila Sveta Evropske unije o stanju v grških zaporih in ravni korupcije v teh zaporih. Starši so prišli s prošnjo, da se veleposlanikom Hrvaške in Grčije ponudi pomoč, ker nismo prepričani, kakšne so kapacitete tamkajšnjega veleposlanika," je zbranim novinarjem pred zunanjim ministrstvom Hrvaške dejal odvetnik priprtih v Grčiji Mario Medak.