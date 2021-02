Družini priznanega angleškega sodnika grozili s smrtjo

Mike Deanje v zadnjih dneh naletel na kritike klubov, trenerjev, igralcev in navijačev po nekaj čudnih odločitvah, ki jih je sprejel na zelenicah v Premier League, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dean je na torkovi tekmi med Manchester Unitedom in Southamptonom (9:0) po posredovanju VAR ter kasnejšem ogledu posnetkov pokazal rdeči karton Janu Bednareku, v soboto pa je na tekmi med Fulhamom in West Hamom (0:0) kontroverzno izključil še napadalca West Ham Uniteda Tomaša Součeka.

Trener West Hama David Moyesje po tekmi proti Fulhamu dejal, da je razočaran nad splošnim stanjem nogometa v zadnjem času, a da bi moral biti sodnik, v tem primeru Dean, bolj odločen pri svojih odločitvah. Mednarodno priznani sodnik je prvotni odločitvi na obeh tekmah spremenil po ogledu posnetka ob robu igrišča. Po obravnavanju pritožb klubov je nato disciplinska komisija tekmovanja v angleškem državnem prvenstvu spremenila in izničila prvotni kazni.

'Boriti se moramo, da v tej smeri nekaj spremenimo'

Angleški mediji so v ponedeljek poročali, da je Dean zaprosil za prost konec tedna, je pa v sredo delegiran za sojenje na tekmi pokala FA med Leicester Cityjem in Brighton & Hove Albionom. Mike Riley, nekdanji sodnik in zdajšnji generalni direktor Združenja profesionalnih sodnikov, je Deanu ponudil vso podporo.

"Žalitve in grožnje te vrste so povsem nesprejemljive in v popolnosti podpiramo našega sodnika glede prijave policiji. Nihče ne bi smel biti žrtev tovrstnih sporočil in boriti se moramo, da v tej smeri nekaj spremenimo," je dejal Riley v izjavi za javnost.