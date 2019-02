'Družinski člani vedo, da sta Emiliano in David mrtva, a želijo si zaključka'

"Družinski člani so sprejeli dejstvo in vedo, da sta oba potnika mrtva. Emiliano Salain David Ibbotsonsta zagotovo mrtva. Družini si zgolj želita, da jima vrnemo trupli, da se lahko dostojno poslovijo od obeh. Želijo si zaključiti to nočno moro. Trenutno sta najbolj pomembni trupli in o razbitinah sploh ne razmišljamo. Izvleči poskušamo zgolj trupla in to je naša prioriteta. Razbitine letala so pomembne zgolj zaradi tega, da lahko določimo, zakaj je do nesreče prišlo. Črnih skrinjic še nismo našli,"je uvodoma v pogovoru z angleškimi mediji povedal David Mearns, ki je vodja skupine zasebnih preiskovalcev, ki so nadaljevali z iskanjem, potem ko so uradne oblasti obupale in prenehale s 'prečesavanjem' Rokavskega preliva v bližini otoka Alderney.