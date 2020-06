Državna naslova ekspresno tudi v vitrini Dinama in Ludogorca

Nogometaši zagrebškega Dinama so še štirinajstič zadnjih 15 letih prvaki Hrvaške. V 30. krogu so sicer le remizirali na gostovanju v Veliki Gorici, a tudi točka za izid 0:0 je bila dovolj, da so si šest krogov pred koncem priborili 21. naslov v samostojni Hrvaški in 25. v zgodovini. To sta varovancem nekdanjega trenerja Celja Igorja Jovičevićaomogočila poraza najbližjih zasledovalcev, Rijeka slovenskega trenerja Simona Rožmanaje izgubila z 0:1 proti Slavenu Belupu v Koprivnici, Hajduk pa z 2:3 proti Lokomotivi v Zagrebu. Rijeka in Hajduk sta celo padla na četrto in peto mesto, prehitela sta ju zagrebška Lokomotiva, ki je zdaj z zaostankom 19 točk druga, in tudi Osijek.

Ludogorec še devetič zaporedoma državni prvak

Nogometni klub Ludogorec Razgrad si je prav tako v nedeljo, štiri kroge pred koncem prvenstva, zagotovil še deveti zaporedni naslov bolgarskega prvaka. Po zmagi z 2:1 nad Staro Zagoro v prvem krogu končnice je Ludogorec nabral 65 točk, neulovljivih 14 več od drugouvrščenega CSKA iz Sofije. Ludogorec Razgrad je obenem izenačil rekord CDNA, danes sofijskega CSKA, ki je bil prav tako devetkrat zaporedoma bolgarski državni prvak, kar mu je uspelo od leta 1954 do 1962.