Drži kot pribito: Slovenija se bo na EP pomerila vsaj z eno slovito tekmico

Ob boku Škotske, Slovaške, Češke, Nizozemske in najverjetneje Hrvaške (če slednja nocoj premaga Armenijo) – v nasprotnem primeru pa Italije, ki je v kontroverznem obračunu ugnala Ukrajino – bo Slovenija dobila tekmice na svojem drugem evropskem prvenstvu v zgodovini. Nekaj drži kot pribito: Kekova četa se bo prihodnje poletje v Nemčiji pomerila vsaj z enim slovitim nasprotnikom, ki ga bo dobila iz prvega jakostnega bobna, v katerem se nahajajo Nemčija, Portugalska, Francija, Španija, Belgija in Anglija.

Čeprav kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto med 14. junijem in 14. julijem v Nemčiji, še niso končane (nocoj bosta za končno 2. mesto v skupini D svoja obračuna odigrala Hrvaška in Wales proti Armeniji oziroma Turčiji, op. p.), je že jasno, da bo slovenska reprezentanca decembrski žreb skupin v Hamburgu pričakala v tretjem jakostnem bobnu.

Kar se drugega jakostnega bobna tiče, so znane štiri reprezentance. Razdelitev pa bo dokončna po nocojšnjih zadnjih odigranih tekmah. Turčija bo v drugem ali tretjem bobnu, Švica pa v drugem ali četrtem, kot tudi Romunija. Boljši razplet ponedeljkovih obračunov v Olomucu (Češka je v odločilnem obračunu za 2. mesto v skupini E ugnala v teh kvalifikacijah izjemno Moldavijo) in Ljubljani so pričakovali tudi v srbski reprezentanci, ki je v svoji skupini na koncu zasedla drugo mesto in bo žreb pričakala v četrtem jakostnem bobnu.

Zadnje tri udeleženke EP-ja bodo znane konec marca 2024 po zaključku Lige narodov. Te bodo samodejno padle v četrti boben: v zaključku A bodo igrali Poljska, Estonija, Finska, Islandija ali Ukrajina ter Hrvaška ali Wales, v končnici B bodo igrali Bosna in Hercegovina, Izrael, Islandija ali Finska ali Ukrajina. V končnici C pa se bodo pomerili Grčija, Luksemburg, Gruzija in Kazahstan.