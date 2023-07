Drzna argentinska nogometašica buri duhove s tatujem Cristiana Ronalda

Zdaj jim je napadalka odgovorila. "Kdaj sem rekla, da sem proti Lionelu Messiju? Jaz se ne počutim slabo zaradi vas (navijačev), ampak zaradi groznih stvari, ki so izrečene brez zadržkov. Ne smem imeti idola ali igralca, ki mi je všeč? Messi je naš veliki reprezentančni kapetan. Če priznam, da me moj idol CR7 (Ronaldo) navdihuje, ne pomeni, da sovražim Messija," je 25-letna nogometašica, ki ima na nogi tudi tatu legendarnega argentinskega nogometaša Diega Maradone , zapisala na Instagramu.

V deželi, kjer je Lionel Messi po osvojitvi svetovnega prvenstva dosegel že skoraj božanski status, se je našla ljubiteljica nogometa, ki se je v velikem rivalstvu Argentinca in Portugalca Cristiana Ronalda postavila na "napačno stran". Tako vsaj menijo oboževalci legendarnega argentinskega nogometaša, ki so ji v zadnjem času poslali ogromno sporočil na to temo.

"V čem je težava? Ni nujno, da imamo vsi radi zgolj igralce iz naše države. Prosim vas, da to razumete in se zavedate, da je to nogomet. Dovolj. To me utruja in boli," je še zapisala. Argentina je na prvem srečanju na aktualnem svetovnem prvenstvu v skupini G izgubila 1:0 proti Italiji. Yamila Rodriguez je v igro vstopila z rezervne klopi.