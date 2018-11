Dublinski gasilci so si ga privoščili: V primeru, da vaš kostum zagori, uprizorite Neymarja

Dublinska gasilska postaja je objavila zanimiv in poučen tvit. Irci so si na noč čarovnic privoščili Neymarja, ki je bil na nedavnem svetovnem prvenstvu v Braziliji pogosto kritiziran zaradi pretiranega simuliranja prekrškov. In kakšen je nasvet gasilcev? Če vam zagori kostum ali vaša oblačila uprizorite Neymarja. Seveda so za pojasnilo dodali še videoposnetek.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Nato pa je sledila poučna razlaga gasilcev. "Ustavite se, spustite se na tla in se valjajte. Tek bo zgolj podžgal plamene in razširil požar. Ustavljanje, spuščanje na tla in valjanje bo pogasilo plamene," so pojasnili na Twitterju dublinske gasilske postaje, kjer se očitno soočajo s kar nekaj primeri, ko domiselni kostumi za noč čarovnic zagorijo.